Der moderne Hausbau ist extrem kompliziert und damit auch äußerst kostspielig. Um den Einsatz von Bauarbeitern und Handwerkern kommt niemand herum, der Bauherr kann höchstens partiell mit Hand anlegen. Das störte den Belgier Gabriel Lakatos schon lange, er war jahrelang in der konventionellen Bauwirtschaft tätig, bis er 2019 ausstieg und das Unternehmen Gablok gründete. Mit seinem nagelneuen und doch altbekannten Stecksystem soll jeder sein eigenes Bauprojekt selbst in die Hand nehmen können.





Nötig sind Blöcke, ein Schraubendreher und der Plan

Lakatos war schon immer ein großer Lego-Fan, das Grundprinzip schaute er sich für seine Häuser ab. Er entwickelte ein hoch effizientes Bausatzsystem für Häuser, mit dem jeder zurechtkommt. Spaß macht es außerdem, Block für Block zu einem Gebäude zusammenzusetzen, und das Werk unter den eigenen Händen wachsen zu sehen. Jeder, der ein einfaches Möbelstück zusammensetzen kann, meint der Belgier, schafft es auch, ein Gablok-Haus zu montieren. Nötig sind dafür der Projektplan, ein Schraubendreher und die passende Menge vorgefertigter Blöcke.

Jeder Bauherr erhält sein eigenes Unikat

Jeder Holzblock wiegt 7 bis 9 kg, fürs Anheben ist also kein Kran erforderlich, menschliche Muskelkraft reicht vollauf. Jedes einzelne gelieferte Bauteil wird verwendet, an der Baustelle fällt kein Verschnitt als Abfall an und auch Trocknungszeiten müssen nicht eingeplant werden. Außerdem lassen sich nach diesem Prinzip endlos viele individuell gestaltete Häuser errichten, jeder Bauherr erhält also sein eigenes Unikat. Vorbild ist jeweils der Plan eines Architekten, den die Firma Gablok auf das System überträgt. Die Blöcke sind selbstverständlich bereits isoliert, dazu gibt es ein passendes Bodensystem sowie Stürze und Balken. Insgesamt besteht jedes Holzhaus aus nicht mehr als 8 verschiedenen Elementen. Vorkenntnisse sind beim Zusammenbau nicht erforderlich.





Hier berichtete Galileo über Gablok

Nur die Fundamentplatte und das Dach gehören nicht zum Lieferumfang, beides muss der Bauherr aus anderer Quelle beschaffen. Die Blöcke sind so bereitet, dass die Haustechnik unproblematisch Platz findet: Heizungsbauer und Elektriker haben entsprechend leichtes Spiel. Leider ist das Gablok-Haus bislang nur in Belgien zu haben, der Rest der Welt muss sich noch in Geduld üben.

