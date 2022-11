Ganz gemütlich durch die Stadt schlendern — und trotzdem in Windeseile vorankommen? Mit den Moonwalk-Schuhen von Shift Robotics soll das möglich sein. Sie erhöhen deine Schrittgeschwindigkeit um satte 250 Prozent, so kommst du in Renngeschwindigkeit ans Ziel, obwohl du nur gehst. Wie funktionieren die „Rennsandalen“?





Du gleitest wie auf einem Laufband dahin

Die Moonwalker kannst du dir mit Riemen und Magneten unter die Schuhe schnallen. Kompatibel sind sie laut Hersteller mit beinahe allen Schuhen, die über eine flache Sohle verfügen. Außerdem sind so flexibel, dass sie sich an verschiedene Schuhgrößen anpassen lassen. Das Männermodell reicht von den US-Schuhgrößen 10,5 bis 13,5, das Frauenmodell ist mit Größe 9 bis 12 etwas kleiner dimensioniert. Jeder Schuh verfügt über einen 300-Watte-Elektromotor und eine Mechanik, die ein „Transportbandgefühl“ erzeugt. Du gleitest sozusagen auf dem Gehweg dahin. Allerdings wiegt jeder Moonwalker 1,9 Kilogramm, das heißt, du trägst zusätzlich zu den eigentlichen Schuhen 3,8 kg an den Füßen mit dir herum. Im Video sieht die Fortbewegung trotzdem leicht und locker aus.

Die Reichweite liegt bei ungefähr 10 Kilometern

Durch bestimmte Fußbewegungen kannst du verschiedene Modi anwählen, zum Beispiel die Räder fürs Treppensteigen blockieren. Die beiden Schuhe kommunizieren sogar miteinander und stimmen sich so aufeinander ab. Deine eigene Gehgeschwindigkeit bestimmt die Beschleunigung, die oberste Grenze ist auf 11 km/h begrenzt. Wenn es bergab geht, verlierst du also nicht Kontrolle, sondern wirst entsprechend ausgebremst. Mit einer Aufladung (per USB-Kabel) kannst du ungefähr 1,5 Stunden lang unterwegs sein, die Reichweite liegt bei etwa 10 Kilometern (in Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Untergrunds).

Derzeit läuft auf Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne für diese Elektroschuhe. Das heißt, das Produkt gibt es noch nicht im Laden zu kaufen. Ǚber 250.000 Euro konnte das Start-up Shift Robotics schon für die Entwicklung und Produktion einsammeln, zum Dank erhalten die Unterstützer vergünstigte Exemplare. Doch der Preis liegt auch hier schon bei über 1.000 Dollar, und demnächst, im Geschäft, sollen es sogar 1.399 Dollar werden. Kein Schnäppchen, aber vielleicht einen Versuch wert.

Quelle: netzwelt.de