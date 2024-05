Der Multimilliardär Elon Musk arbeitet nach eigenen Angaben mit seinem Unternehmen xAI derzeit an einer Art „Gigafactory of Compute“. Dabei soll es sich um einen Supercomputer handeln, dessen Software auf einer verbesserten Version der KI Grok basieren soll, so Musk gegenüber einer Gruppe Investoren.





100.000 Nvidia-Chips sollen Supercomputer antreiben

Der Supercomputer, der den verbesserten Grok-Chatbot laufen lassen wird, soll bis zum Herbst 2025 gebaut werden. In seiner gewohnt etwas großspurigen Art bezeichnete Musk das Projekt als „Gigafactory of Compute“. Die Basis des Supercomputers soll auf mehren Zehntausend H100-GPUs von Nvidia basieren. Die kosten werden sich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen. Laut Musk wird die dritte Version von Grok mindestens 100.000 solcher Chips benötigen, was einer Verfünffachung im Vergleich zu Grok 2.0 entspräche.





Internen Informationen aus dem Investoren-Meeting zufolge hat Musk ferner behauptet, der GPU-Cluster soll mindestens viermal so groß werden wie die Cluster von xAI-Wettbewerbern.

Seit April 2024 befindet Grok sich in der Version 1.5. Neben Text soll Grok nun auch visuelle Informationen verarbeiten können – etwa Fotos und Diagramme. Anfang des Monats hat der Kurznachrichtendienst X damit begonnen, seinen Premium-Nutzern von Grok generierte Nachrichtenzusammenfassungen anzubieten.

Angeblich will xAI für den Bau des Supercomputers mit Oracle zusammenarbeiten. Anfang des Monats mehrten sich Gerüchte, dass das KI-Startup von Musk kurz vor einem 10-Milliarden-Dollar-Deal mit Oracle stehe. Dabei soll es um die Miete des unternehmenseigenen KI-Servers gegangen sein.

via The Information