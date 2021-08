Wer von euch kennt die »Goldene Kotzwurst«? Die Auszeichnung mit dem zweifelhaften Namen stammt von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Ihr könnt euch sicher denken, dass der Empfänger solcher Würden nicht gerade gut dasteht, zumindest nicht in den Augen engagierter Tier- und Klimaschützer. Der Pokal in Form einer goldenen Wurst geht tatsächlich an Unternehmen und Personen, die nach Ansicht von Greenpeace tief im Umweltfettnapf stehen. PETA-Influencerin Marie von der Benken übergab das Prachtstück am Dienstag einer Hamburger EDEKA-Zentrale.





EDEKA hat sich noch nicht vom Billigfleisch distanziert

Was hat EDEKA nach Greenpeaces Ansicht verbrochen? Die Supermarktkette hat sich noch nicht vom Billigfleisch distanziert, darin hinkt sie den Konkurrenten Aldi und Rewe hinterher. Ab 2033 gibt es in den beiden Supermärkten nur noch Fleisch aus den Haltungsformen 3 und 4 zu kaufen, die Klassen 1 und 2 werden ersatzlos gestrichen. Klasse 1 ist die unterste Tierschutzschiene, Klasse 4 die höchste. „Edeka hat überwiegend Billigfleisch im Angebot, für das Tiere leiden müssen. Billigfleisch heizt zudem die Klimakrise an. Ich fordere Edeka auf, anderen Supermarktketten zu folgen und endlich Verantwortung für Tiere und Umwelt zu übernehmen“, erklärte von der Benken bei der Wurstübergabe.

Die Kennzeichnung der Haltungsformen steht teilweise aus

EDEKA war laut Greenpeace der letzte Supermarkt, der die Haltungsformen auf den Fleischpackungen angab. Dieser Schritt ist freiwillig und der Konzern zögerte ihn lange heraus. Jetzt ist die Kennzeichnung offiziell im gesamten Frischfleisch-Sortiment angekommen, doch die Umweltschutzorganisation findet immer noch Lücken, die teilweise von Kunden gemeldet werden.





Haltungsformen kurz erklärt

Die Haltungsform 1 wird mit roter Farbe gekennzeichnet, sie steht für reine Stallhaltung. Die Haltungsform 2 erhält eine blaue Farbe, damit ist »Stallhaltung Plus« gemeint. Die Tiere haben etwas mehr Platz, Kühe werden nicht angebunden, Geflügel bekommen mehr Stroh. In der Haltungsform 3 ist Außenklima angesagt, sie hat die Farbe Orange. Die Premium-Stufe 4 zeigt sich in grünem Licht, sie toppt zwar alle anderen Klassen, gilt aber unter Tierschützern noch als verbesserungswürdig. Zu Transport, Schlachtung und Gesundheit der Tiere treffen die Haltungsform-Klassen keine Aussage, obwohl auch dieses Wissen für die Verbraucher wichtig wäre.

Quelle: utopie.de, ndr.de