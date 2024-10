Viele Jahrzehnte hat die Menschheit sich an einer wachsenden Lebenserwartung erfreut, vor allem in den reicheren Ländern. Im 20. Jahrhundert stieg diese um etwa drei Jahre pro Dekade. Daraufhin entwickelten Wissenschaftler in den 90 Jahren Modelle, die auch für die nächsten Jahrzehnte steil nach oben wiesen, auf eine Altersgrenze von 100 Jahren und darüber hinaus. Doch jetzt flacht die reale Kurve seit einiger Zeit ab. Zeit, die Medizin in andere Richtung zu lenken, von der Lebensverlängerung hin zu mehr gesunden Jahren?





84 Jahre Lebenserwartung, davon aber nur 65 Jahre gesund

Die durchschnittliche Lebenserwartung sagt nichts darüber aus, wie gesund wir diese Jahre verbringen. In Österreich durften Männer im Jahr 2019 auf knapp 80 Lebensjahre hoffen, Frauen sogar auf 84 Jahre. Die sogenannte Gesundheitsspanne betrug jedoch nur 63 beziehungsweise 65 Jahre. Das bedeutet, dass ein Großteil der Menschen, die 70, 80 oder sogar 90 Jahre alt werden, über viele Jahre hinweg Patienten mit womöglich geringer Lebensqualität sind. Wird es nun Zeit, verstärkt an diesem Problem zu arbeiten, statt immer länger leben zu wollen? Eine Studie von S. Jay Olshansky plus Team von der University of Illinois in Chicago weist jedenfalls stark darauf hin.

In den USA geht die Lebenserwartung sogar zurück

Die amerikanischen Forscher untersuchten die Sterblichkeitskurven von Weltregionen mit hoher Lebenserwartung wie Schweden, Spanien, Australien, Hongkong, Südkorea und Japan. Sie konzentrierten sich dabei auf die Jahre 1990 bis 2019 und zogen einen Vergleich zu ihrer Heimat, der USA. Es zeigte sich eine deutliche Verlangsamung des vorher rasanten Anstiegs, in Nordamerika ging die Lebenserwartung sogar zurück. Die Fortschritte der Medizin scheinen keinen hohen Einfluss mehr auf die menschliche Sterblichkeit zu haben.





Die Forscher meinen jedoch, dass die Menschen in weniger reichen Ländern durchaus noch Potenzial haben, deutlich älter zu werden, indem die Sterblichkeit im jungen und mittleren Alter dort weiter sinkt. Und vielleicht treten demnächst noch unerwartete medizinische Erfindungen auf, die auch die reicheren Länder noch auf ein höheres Level heben. Was wir aber besonders brauchen, betonen die Wissenschaftler, ist Lebensqualität durch Gesundheit – und das möglichst auch noch mit 70, 80 oder 90 Jahren.

Quelle: derstandard.at