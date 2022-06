Mehr als 900.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag soll die gigantische Umkehrosmose-Anlage in Al Taweelah (Vereinigte Arabische Emirate) pro Tag produzieren. Damit ließe sich der Wasserbedarf von 350.000 Haushalten decken. Eine solche Anlage benötigt sehr viel Energie, und die soll zu einem großen Teil aus Solarstrom bestehen.





Die Anlage ist 44 % größer als die bislang größte Fabrik

Die Entsalzungsanlage befindet sich in der Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD), zwischen Dubai und Abu Dhabi. Sie ist 44 Prozent größer als die bislang größte Fabrik dieser Art. Emirates Water and Electricity Co. (EWEC) und ACWA Power haben sie Ende 2021 in Betrieb genommen und sie gleich an einen nahegelegenen Solarpark gekoppelt. Derzeit läuft die Anlage noch mit halber Kraft, damit unterstützt sie bereits kräftig die Industrien vor Ort, die Haushalte in Al Taweelah und die Stadt Ab Dhabi, die ihr Spritzwasser hierher bezieht. 2023 soll der Output im nächsten Schritt um ein Viertel steigen.

55 % des Stroms soll bald aus Solarenergie sein

Der angrenzende Solarpark soll nach acht Jahren 30 Prozent des benötigten Stroms liefern, später dann 55 Prozent. In diesen Breitengraden steht mehr als genug Sonnenkraft zur Verfügung, sodass sich das Ziel wohl problemlos erreichen lässt. Das Solarkraftwerk hat eine Leistung von ungefähr 69 MW. ACWA hält einen 40-prozentigen Anteil an dem Projekt, Abu Dhabi National Energy Co. und Mubadala Capital teilen sich die restlichen Anteile.





