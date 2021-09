Heute ist ein besonderer Tag, zumindest aus Sicht vieler Menschen, die es satthaben, dass haufenweise Müll in unserer Umwelt herumfliegt: der World Cleanup Day 2021. Letztes Jahr beteiligten sich an dem größten Müllsammel-Event aller Zeiten 11 Millionen Menschen in 160 Ländern – dieses Jahr ist eine ähnliche Resonanz zu erwarten.





Der World Cleanup Day ist eine Bottom-Up-Bürgerbewegung, die wie eine Welle rund und die Welt geht. Jeder, dem die Vermüllung der Umwelt ein Dorn im Auge ist, darf sich eingeladen fühlen, kräftig mit anzufassen. Dabei ist es ganz egal, ob du dir einen Park, einen Strand, einen Wald, ein Flussufer, Straßenzüge in der Stadt oder einen See als Tummelplatz wählst: Achtlos weggeworfenen Müll gibt es leider fast überall.

So sehen die traurigen Zahlen aus:

Auf unseren Landflächen sammeln sich jedes Jahr geschätzte 192.000.000 Tonnen wilder Abfall. Das sind ungefähr 40 Mal mehr Müll als im Meer.

Die Flüsse dieser Erde spülen ungefähr 4.000.000 Tonnen pro Jahr ins Meer. Global gelangen jedes Jahr zwischen 4.800.000 und 12.700.000 Tonnen Plastikmüll in die Ozeane – je nachdem, welcher Schätzung man glaubt.

Und hier die Zahlen der Hoffnung:

Laut Counter auf der Webseite von Cleanup Day 2021 beteiligen sich just in diesem Moment in Deutschland mehr als 140.000 Menschen an der großen Aufräumaktion. Sie stammen aus 708 verschiedenen Kommunen und nehmen an 3.112 verschiedenen Cleanups teil.

2020 waren es noch ca. 83.000 Teilnehmer aus 448 Kommunen in 1268 Cleanups. Die Zahlen steigen, die Umwelt sagt herzlich: Danke!

Wenn du dieses Jahr noch nicht dabei bist, dann vielleicht in 2022. Je nachdem, wozu du dich berufen fühlst, kannst du dein eigenes Cleanup starten und Leute dafür sammeln. Oder du schließt dich einer bestehenden Aktion in deiner Nähe an, krempelst die Ärmel hoch und räumst kräftig auf.





Quelle: worldcleanupday.de