In der finnischen Hauptstadt Helsinki gibt es das weltweit erste Unternehmen, das autonome Taxifahrten auf dem Wasser anbieten. Die Boote von Callboats verbinden die Stadt mit einer nahegelegenen Inselgruppe. Die Boote fahren mit Elektromotoren, die teilweise von Solarzellen mit Energie versorgt werden und sollen sowohl einen niedrigen Fahrpreis bieten als auch den bestehenden Mangel an Kapitänen ausgleichen.





Autonome Wassertaxis mit Funkverbindung

Die Boote von Callboats sind bereits seit 12 Monaten im Testbetrieb mit menschlichen Kapitänen unterwegs. Sie können über eine App gerufen werden und transportieren die Passagiere dann mit elektrischer Energie zum Ziel. Nun wechselt Callboats auf den autonomen Betrieb, der über eine Funkverbindung von Menschen kontrolliert wird.

„Up to 60–70% of the costs of archipelago transportation come from paying captains„, sagt CEO Peter Ostberg. Mit dem autonomen System kann ein menschlicher Operator über die Funkverbindung fünf Wassertaxis kontrollieren, was sowohl die Kosten senkt als auch dem Problem des Personalmangels begegnet.





Aufgrund der aktuell geltenden Gesetze werden auch die autonomen Wassertaxis von mindestens einem menschlichen Crewmitglied begleitet werden müssen. Die Boote selber können ihre Aufgabe indes autonom erfüllen. Dabei kommen mehrere 360-Grad-Kameras und Sensoren zum Einsatz. So kann das Boot sowohl navigieren als auch Hindernissen ausweichen. Auch die Gangway kann automatisch ein- und ausgeklappt werden.

Besser Erreichbarkeit der angebundenen Inseln

Auf den Booten finden 10 Passagiere Platz. Angetrieben werden sie von vier kleinen Elektromotoren mit 10 Kilowatt, die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 17 Kilometern pro Stunde. Die 1,5-kW-Solarzellen auf dem Dach der Boote laden die 60-kWh-Batterie um 8 – 10 kWh pro Tag auf, der Rest des Ladebedürfnisses kann über einen 11-kW-Ladeanschluss realisiert werden.

Die Callboats verbinden Helsinki mit den Inseln Kotiluoto, Villaluoto and Malkasaari. Es handelt sich um kurze Distanzen, die lediglich maximal ein paar Kilometer hin und zurück betragen. Der autonome Betrieb der Callboats soll die Erreichbarkeit dieser Inseln verbessern. Laut Callboat mangelt es an Personal, das diese repetitiven Aufgaben übernehmen will.

via Helsinki Times