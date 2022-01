Traditionell sind auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas nicht nur Hersteller von Unterhaltungselektronik und mobilen Geräten vertreten, sondern auch die großen Autobauer. Neben Konzeptstudien und Prototypen werden auch generelle Innovationen vorgestellt. Mercedes etwa präsentierte mit dem Vision EQXX ein Elektroauto, das mit einer Batterie unter 100 kWh auf eine Reichweite von 1000 Kilometern kommen soll. Konkurrent BMW wartet indes mit dem BMW iX auf, der die Farbe seiner Karosserie auf Knopfdruck des Fahrers ändern kann. Realisiert wird dies durch den Einsatz einer E-Ink-Folie.





Wagenäußeres ändert sich auf Knopfdruck

Neben dem Performance-Stromer iX M60 stellte Mercedes auf der CES 2022 auch weitere neue Funktionen und Entwicklungen vor. Dazu gehörte unter anderem auch die Idee, aus dem Fond quasi ein „Kino auf Rädern“ zu machen. Ein paar der neuen Funktionen, die BMW vorstellte, sollen noch im Laufe dieses Jahres verfügbar sein.





Anders sieht es mit dem Hauptfeature des BMW iX Flow aus. Im Rahmen des Projekts zeigte der deutsche Autobauer ein Exterieur, das mit einer E-Ink-Folie überzogen wurde, sodass der Wagen auf Wunsch des Fahrers oder der Fahrerin seinen Farbton ändern kann. Neben den Unifarben Schwarz und Weiß sei auch eine changierende Optik mit Farbverläufen oder Mustern möglich. Das Unternehmen habe sich vorerst auf diese Lösung mit Schwarz, Weiß und Grautönen festgelegt, es seien allerdings auch andere Farbtöne möglich.

Enormes Potential für individuelle Anpassungen

Dank der elektrophoretischen Technologie können jeweils unterschiedliche Farbpigmente an die Oberfläche der Folie gebracht werden, sodass die Karosserie die jeweils gewünschte Farbe annimmt. Beim iX Flow handele es sich laut BMW derzeit um ein „fortgeschrittenes Forschungs- und Designprojekt“. Allerdings soll es nicht mehr lange dauern, bis das erste Modell mit der Technologie auf den Markt kommt. Die E-Ink-Folie, die von BMW eingesetzt wird, biete „ein nie dagewesenes Potenzial für die Individualisierung im Bereich des Exterieurdesigns“, so Adrian van Hooydonk, der Leiter BMW Group Design.

Neue Modi für „My Modes“ noch dieses Jahr

Auf die Individualisierung des Exterieurs auf Knopfdruck werden die Kunden noch ein wenig warten müssen. In aktuellen Fahrzeugen wie dem iX bietet BMW über BMW OS 8 bereits einige Anpassungsoptionen wie etwa das Feature „My Modes“, mit dem sich Fahrzeugeigenschaften und das Innenraum-Ambiente abstimmen lassen. Im Laufe des Jahres sollen die Modi „Expressive“ und „Relax“ hinzukommen, die jeweils individuelle Fahrerlebnisse bieten. „Expressive“ setzt dabei auf eine emotionsstarke Atmosphäre im Innenraum, während „Relax“ sich auf „Wohlbefinden, Harmonie und Entspannung“ konzentriert. Die neuen Optionen sollen im BMW i4 sowie im BMW iX im Laufe des Jahres über ein Over-the-Air-Update verfügbar gemacht werden.

Heimkino auf der Rückbank

Außerdem zeigte BMW auf der CES 2022, wie die mobile Unterhaltung im Fond eines Luxusautos aussehen könnte. Mit „My Mode Theatre“ lässt sich in der hinteren Sitzreihe ein 31-Zoll-Ultra-Wide-Display aus dem Dachhimmel absenken, der den Fond des Fahrzeugs in ein mobiles Heimkino verwandelt. Der Modus wird durch eine Anpassung der Beleuchtung sowie automatischer Verdunklungsrollos vervollständigt. BMW stellt sich das In-Car-Entertainment der Zukunft als eine Kombination von 5G-Konnektivität, 8k-Auflösung, individuellem Streaming-Programm und Sourround-Sound vor. Das ganze scheint auch keine reine Zukunftsmusik zu sein. BMW arbeitet nach Unternehmensangaben bereits mit Amazon zusammen, um Fire-TV-Features in das „Theatre Screen System“ integrieren zu können.