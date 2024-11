Senioren sind für Betrüger gern gesehene Opfer. Unter ihnen gibt es genug gutgläubige, hilfsbereite Menschen, die vielleicht sogar schon etwas zerstreut oder gar dement sind. Trickbetrüger am Telefon gaukeln Oma und Opa vor, sie seien ihr erwachsenes Enkelkind und luchsen ihnen Geld ab. Oder sie vereinbaren sogar einen Vor-Ort-Termin als »Techniker« und rauben die ältere Person dann aus. Nun schlägt die KI-Oma »Daisy« zurück: Sie ist ein digitaler Scambaiter, dreht den Spieß also aus Rache um.





Daisy ist ein Projekt von O2

Entwickelt wurde der Algorithmus in Großbritannien von dem Mobilfunkanbieter O2. Er – oder eher: sie – soll Telefonbetrüger in möglichst lange Gespräche verwickeln, ihnen Zeit rauben und auf die Nerven gehen. Dabei soll Daisy sich auf ihre trottelige Art ziemlich geschickt anstellen. Bevor O2 die virtuelle Dame erschuf, führte der Konzern eine Umfrage durch und wollte wissen, wie viele Menschen sich gern an Betrügern rächen würden. Heraus kamen ganze 71 Prozent. Grund genug, die Ärmel hochzukrempeln und eine KI mit echten, anonymisierten Daten als Scambaiter abzurichten. Anschließend stellte der Konzern seine Erfindung in einem Werbespot vor.

Unterstützung durch den Youtuber Jim Brownings

Unterstützung bei Daisys Geburt erhielt O2 von dem auf Youtube bekannten menschlichen Scambaiter Jim Brownings. Auch er gibt sich regelmäßig als potenzielles Opfer aus und sammelt dabei Informationen, die Betrüger zu Fall bringen sollen. Bei Daisy funktioniert die Sache so: Das Programm transkribiert die Stimme des Anrufers in Echtzeit und speist sie in ein Large Language Modell à la Chat GPT ein. Anschließend gibt es die Antwort mit einem Text-zu-Sprache-Modell aus, das sämtliche Klischees über alte Leute erfüllt. Daisy stellt eine Rückfrage nach der nächsten, zieht das Gespräch grenzenlos in die Länge und kennt sich natürlich in technischen Dingen überhaupt nicht aus. Die Betrüger verlieren dabei manchmal jegliche Gelassenheit; oft genug gelingt es trotzdem, eine Person bis zu 40 Minuten festzuquatschen.





Leider können O2-Kunden Daisy nicht buchen. Ihre Nummer wurde aber einigen von Betrügern verwendeten Listen hinzugefügt, sodass sie regelmäßig Anrufe erhält. Menschen in Großbritannien können außerdem Rufnummer von Betrügern an 7726 melden. Letztendlich besteht der wichtigste Nutzen dieser KI darin, auf das Thema Telefonbetrug aufmerksam zu machen und die Menschen entsprechend zu sensibilisieren.

Quelle: derstandard.at