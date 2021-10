In Deutschland werden deutlich mehr Spenderorgane benötigt als zur Verfügung stehen. Sämtliche Versuche der Politik, die Zahl der freiwilligen Spender zu erhöhen, blieben bisher ohne nachhaltigen Erfolg. Die Wissenschaft ist daher fieberhaft auf der Suche nach Alternativen. Im Fokus stehen in diesem Zusammenhang immer wieder auch Organe von Tieren. Insbesondere die Schweineniere ähnelt dem menschlichen Organ in Aufbau und Größe. Bisher sind versuchte Transplantationen aber stets an Abstoßungsreaktionen des menschlichen Immunsystems gescheitert. Oder es kam zu Problemen mit tierischen Krankheitserregern. Ärzten am Langone Transplant Institute in New York könnte nun aber ein wichtiger Durchbruch gelungen sein. Sie transplantierten erstmals erfolgreich eine Schweineniere in einen menschlichen Körper. Möglich wurde dies durch den Einsatz der Gentechnik. So wurden die Gene so verändert, dass keine Moleküle mehr vorhanden waren, von denen bekannt ist, dass sie eine Abstoßungsreaktion auslösen.





Die Nierenwerte verbesserten sich innerhalb weniger Tage

Durchgeführt wurde das Experiment dann bei einer hirntoten Patienten mit gestörter Nierenfunktion. Die Familie der Verstorbenen wurde im Vorfeld über den Versuch aufgeklärt und gab explizit ihre Zustimmung. Außerdem wurde das Vorgehen von Medizinethikern und Rechtsexperten überprüft. Aus Gründen der Praktikabilität verzichteten die Ärzte allerdings darauf, die Niere operativ einzusetzen. Diese befand sich vielmehr außerhalb des Körpers und wurde lediglich an die Blutgefäße im Oberschenkel angeschlossen. Anschließend schauten die beteiligten Forscher sich drei Tage lang die weitere Entwicklung an. Die Ergebnisse waren extrem vielversprechend: So ging der zuvor stark erhöhte Kreatininwert deutlich zurück. Dieser gilt als ein Anzeichen für eine gestörte Nierenfunktion. Die Normalisierung des Wertes deutet also darauf hin, dass die neue Niere so funktioniert wie gewünscht. Auch die Menge an produziertem Urin entsprach den Erwartungen.





Auch andere Organe von Schweinen könnten genutzt werden

Auf der anderen Seite wurden keine Anzeichen für eine Abstoßungsreaktion beobachtet. Die Forscher werteten den Versuch daher als vollen Erfolg. Die genetische Veränderung der Schweineniere wurde von den Spezialisten der Firma United Therapeutics Corporation durchgeführt. Das selbe Verfahren könnte zudem auch bei Herzklappen oder Hautstücken von Schweinen zum Einsatz kommen. Auch diese könnten dann theoretisch transplantiert werden, ohne dass es zu einer Abstoßungsreaktion kommt. Zunächst allerdings muss die nun durchgeführte Transplantation ausgewertet werden. Bisher liegt nämlich lediglich der Bericht der Ärzte vor Ort vor. In einem nächsten Schritt müssten die Ergebnisse nun veröffentlicht und von unabhängigen Experten überprüft werden. Bisher aber scheint es so als könnte die Kombination aus Tierorganen und Gentechnik tatsächlich dazu beitragen, den eklatanten Mangel an Spenderorganen zu lindern. Betroffen davon ist nicht alleine Deutschland: Auch in den Vereinigten Staaten warten rund 90.000 Menschen auf eine Spenderniere.

Via: Spiegel