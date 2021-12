Gegen das Altern ist kein Kraut gewachsen? Ein Kraut vielleicht nicht, aber ein neuer Peptidimpfstoff, der sogenannte Zombiezellen deaktiviert. Diese nehmen bei der Alterung einen wichtigen Part ein, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Mäusen. Darum konzentrierten sich erste Versuche der Forscher auf die kleinen Nager – und die Verjüngungskur schlug tatsächlich an.





Zombiezellen stehen in enger Verbindung mit dem Altern

Kann man das Alter einfach wegimpfen? So weit sind wir noch nicht, weil Alterungsprozesse enorm vielschichtig sind. Doch der Angriff auf die Zombiezellen scheint ein erstes wirksames Tool zu sein, um alterungsbedingte Erkrankungen zu bekämpfen. Zombiezellen sind Zellen, die sich nicht mehr vermehren und trotzdem weiterleben. Wissenschaftler bezeichnen sie als seneszente Zellen, sie stehen in enger Verbindung mit dem Altern und daraus resultierenden Krankheit, weil sie chemische Substanzen ausscheiden, die in benachbarten gesunden Zellen Entzündungen auslösen.

Zombiezellen entstehen hauptsächlich durch die Abnutzung des zellulären Genmaterials sowie durch weitreichende DNA-Schäden. Eine Studie aus dem Jahr 2011 wies bereits nach, dass das Entfernen seneszenter Zellen die Entwicklung altersbedingter Erkrankungen bremst. Später Untersuchungen untermauerten das Ergebnis noch und zeigten auch, dass sich Krankheiten durch die Beseitigung von Zombiezellen sogar verhindern lassen.





Impfstoff sensibilisiert das Immunsystem für Zombiezellen

Forscher der japanischen Juntendo-Universität setzten nun noch einen drauf, ihre Studienergebnisse veröffentlichten sie im Fachmagazin Nature Aging. Sie fanden ein Protein, das Mäuse und Menschen in ihren alternden Zellen gemeinsamen haben. Im Anschluss entwickelten sie den besagten Peptidimpfstoff, der das Immunsystem für das Protein sensibilisiert. Nach erfolgter Impfung stürzten sich die Antikörper der Mäuse auf die Zombiezellen mit diesem Protein, um diese zu eliminieren.

Für ihren Versuch wählten die Forscher nicht irgendwelche Nager, sondern eine bestimmte Gruppe, die unter Arteriosklerose litt. Die Verhärtungen und Verdickungen der tierischen Arterienwände bildeten sich nach der Impfung zurück, außerdem verlangsamte sich die »normale und pathologische Alterung bei gealterten Mäusen«. Es gelang sogar, die Lebensdauer der Tiere zu verlängern – wenn auch das ewige Leben weiterhin unerreichbar scheint.

Der führende Studienautor Tour Minamino meint zu seiner Erfindung: »Wir können davon ausgehen, dass (der Impfstoff) zur Behandlung von Arterienversteifung, Diabetes und anderen altersbedingten Krankheiten eingesetzt werden wird.«

Quelle: t3n.de