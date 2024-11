Bereits 2022 stellte LG den Prototyp eines flexiblen Displays vor, dass sich etwa auf 120 Prozent seiner Ursprungslänge vergrößern ließ. Nun stellte das Unternehmen einen neuen Prototyp vor, der sich auf etwa das Anderthalbfache seiner ursprünglichen Größe dehnen lässt. LG spricht in diesem Zusammenhang vom „ersten dehnbaren Display der Welt, das sich so weit dehnen lässt.“





Flexible Displays: Nicht nur falt- sondern auch dehnbar

LG Display entwickelt bereits seit mehr als einem Jahrzehnt flexible Displays, die nicht nur farbintensive Bilder anzeigen, sondern auch zu verschiedenen Formen gebogen werden können, um an unterschiedliche Anwendungsfälle angepasst zu werden – darunter etwa modezentrierte Wearables, unebene Oberflächen oder aufrollbare TV-Displays oder Tablets.

Vor einigen Jahren erweiterte LG dieses Konzept dann um eine beeindruckende Fähigkeit: Das Unternehmen stellte den Prototypen eines 12-Zoll-Displays vor, das nicht nur gebogen oder gefaltet werden konnte, sondern sich auch auf etwa 120 Prozent seine Ausgangsgröße ausdehnen ließ. Das transparente Display basierte auf einer MicroLED-Technologie als Lichtquelle und ließ sich per Hand dehnen.





Verbesserung der Dehnbarkeit auf 50 Prozent

Nun zeigten die Ingenieure von LG Display eine weitere Version dieses Bildschirms – ebenfalls in einer 12-Zoll-Variante, die sich aber problemlos auf bis zu 18 Zoll ausdehnen lässt. Die Auflösung des Displays liegt bei 100 Pixel pro Zoll, und es kann grün, rot und blau darstellen. Um die Dehnbarkeit so zu erweitern, dass das Display um 50 Prozent seiner Ursprungsgröße gedehnt werden kann, haben die Ingenieure ein neues Konzept für die Verkabelung des Displays entworfen sowie die Eigenschaften eines Silizium-Substrats verbessert, das sich normalerweise in Kontaktlinsen findet.

Die MicroLED-Lichtquelle behielt den Pixelabstand von 50 µm des Vorgängers bei, aber das Team nutzte die Gelegenheit, um die Haltbarkeit des Prototypen zu verbessern. Nach Angaben von LG kann das Display mehr als 10.000 Mal gedehnt werden, ohne dass die Qualität der Bilddarstellung nachlässt.

„Stretchable displays are not only thin and lightweight but also capable of adhering to irregularly curved surfaces like clothing and skin. They are expected to be widely applied in various industries, from fashion and wearables to mobility„, heißt es in einer Presseerklärung von LG.

Weiterhin nur ein Prototyp

Aktuell müssen sich die Partner und Aktionäre von LG mit einer Reihe Prototypen begnügen, die kürzlich auf einem Event im Rahmen des LG Science Park vorgestellt wurden. Dabei handelte es sich unter anderem um ein Automobil-Touchpanel, das auf einer konkaven Oberfläche gedehnt wurde sowie ein Wearable-Konzept für Feuerwehr-Uniformen, auf dem Echtzeitinformationen dargestellt werden können.

„By successfully completing the project, LG Display has not only secured core technologies that can lead the next-generation display market but also contributed to localizing materials, components, and equipment as well as building an R&D infrastructure„, heißt es von LG Display.

via LG Display