Der chinesische Batteriehersteller CATL hat nach eigenen Angaben erfolgreiche Testflüge mit einem 4-Tonnen-Flugzeug durchgeführt, das mit Hilfe von Batterien mit hoher Energiedichter elektrisch betrieben wurde. Bis 2028 will das Unternehmen 8-Tonnen-Flugzeuge mit einer Reichweite zwischen 2000 und 3000 Kilometern elektrisch operieren können.





Batterien mit hoher Energiedichte für den Einsatz in Flugzeugen

Das Unternehmen Amperex Technology Company Limited (CATL) aus China ist derzeit mit einem Marktanteil von kapp 37 Prozent der weltweit führende Hersteller von Batterien für Elektroautos. Nahezu jeder große Hersteller nutzt CATL-Batterien, darunter etwa Ford und Tesla.

Im Jahr 2023 kündigte CATL „condensed batteries“ an, die etwa die Doppelte Energiedichte haben wie alles andere auf dem Markt – unglaubliche 500 Wh/kg. Zum Vergleich: Eine Blei-Säure-Batterie hat eine Energiedichte von etwa 50 Wh/kg, während Lithium-Ionen-Batterien, die etwa in Teslas Model 3 verwendet werden, es auf 265 Wh/kg bringen.





Laut CATL wurden diese Batterien mit hoher Energiedichte im Hinblick auf die Sicherheit und das Gewicht optimiert, um auch in der Luftfahrt eingesetzt werden zu können.

Drei Monate nach der Ankündigungen der Batterien gründete CATL eine Luftfahrt-Abteilung, wobei das Unternehmen Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) mit als Partner mit ins Boot geholt wurde. Bei COMAC handelt es sich um ein Luftfahrtunternehmen, das sich im Besitz der Volksrepublik China befindet.

Revolution in der Luftfahrt?

Am vergangenen Dienstag gab CATL dann bekannt, dass erfolgreiche Flugversuche mit einem 4 Tonnen schweren Flugzeug durchgeführt wurden, das von Batterien und Elektromotoren angetrieben wurde. Derzeit sind noch keine Details zur Kapazität der verwendeten Batterien, den Motoren, der Länge des Fluges oder der erreichten Flughöhe und -geschwindigkeit verfügbar. Laut ChinaDaily strebt CATL an, bis 2027 oder 2028 kommerzielle Flugzeuge mit 8 Tonnen Gewicht elektrisch antreiben zu können.

8 Tonnen Gewicht ist noch weit entfernt von den 31 Tonnen einer Boeing 737 oder dem 41 Tonnen schweren Airbus A320. Flugzeuge in dieser Größe entsprechen etwa dem Learjet 70/75, der bis zu neun Passagiere befördern kann.

Die versprochene Reichweite liegt deutlich über allem, was vergleichbare Flugzeuge derzeit erreichen. Sogar das futuristische Konzept Elysian E9X bringt es mit seinem elektrischen Antrieb lediglich auf ungefähr 1000 Kilometer Reichweite. Und auch Konzepte mit flüssigem Wasserstoff kommen derzeit nicht in die Nähe der von CATL angekündigten Reichweiten. Sollte es CATL gelingen, dieses Versprechen umzusetzen, wäre das tatsächlich ein großer Sprung in der Luftfahrttechnologie.

500 Wattstunden pro Kilogramm kommen mit Risiken

Die chinesischen Regulierungsbehörden haben bereits den Willen zur Umsetzung elektrisch betriebener Luftfahrt signalisiert. So wurde etwa eHangs elektrisch betriebener eVTOL-Taxidienst zertifiziert – Jahre bevor Behörden in den USA oder in Europa grünes Licht für vergleichbare Angebote gegeben haben.

Allerdings birgt eine Leistungsdichte von 500 Wh/kg auch Risiken, und in der Luftfahrt sind die Folgen bekanntlich immer recht drastisch, wenn etwas schief geht. CATL sollte daher ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit dieser Batteriesysteme werfen, wenn sie wirklich in einigen Jahren kommerzielle Flüge antreiben sollen.

via ChinaDaily