Vor der chinesischen Küste soll demnächst das größte und leistungsstärkste Windrad der Welt errichtet werden. Dass es auch anders geht, zeigt das Startup Airloom Energy. Das US-Unternehmen hat eine Windkraftanlage entwickelt, die optisch ein wenig an eine Wäscheleine erinnert, aber theoretisch das Potential hat, die Windkraft-Branche zu revolutionieren. Mit dem Konzept hat Airloom Energy auch den Bill-Gates-Fonds Breakthrough Energy Ventures überzeugt, der Millionen in die innovative Anlage investierte.





Innovative Windkraftanlage

Der Entwurf der Anlage sieht zwölf jeweils zehn Meter hohe Flügel vor, die vom Wind an einer Schiene entlang getrieben werden. Die Schiene wiederum befindet sich in einer Höhe von bis zu 25 Metern und folgt einer ellipsenförmigen Bahn. Dabei kann sowohl die Höhe der Flügel und der Schiene als auch die allgemeine Größe der Anlage variiert werden.

Nach Angaben von Airloom Energy kann die Anlage die gleiche Menge Energie wie herkömmliche Windkraftanlagen erzeugen, produziert dabei jedoch nur einen Bruchteil der Kosten – genauer gesagt etwa ein Drittel.





Zudem könne die Anlage sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden können, was sie sowohl geeignet für den Einsatz an Land als auch auf hoher See macht. Sie ist zudem sehr mobil: Die geplante 2,5-Megawatt-Ausführung soll auf einen Traktoranhänger passen und ist somit besonders leicht zu transportieren.

Bill Gates investiert in Airloom Energy

Bisher existiert von der Anlage nur eine kleine Prototyp-Anlage, mit der etwa 50 Kilowatt Strom erzeugt werden kann. Mit diesem konnte allerdings offenkundig der Microsoft-Gründer Bill Gates überzeugt werden, der mit seiner Clean-Tech-Initiative Breakthrough Energy Ventures gemeinsam mit anderen Investor:innen vier Millionen Dollar in Airloom Energy investierte. Das Geld soll genutzt werden, um den Prototyp auf eine Leistung von 2,5 Megawatt zu skalieren.

via CleanTechnica