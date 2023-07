91 Millionen US-Dollar – so viel hat das Startup Koloma in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Ein Teil des Geldes kommt von Microsoft-Gründer Bill Gates. Ziel von Koloma ist es, sogenannten geologischen Wasserstoff zu erschließen und zur Energiegewinnung zu nutzen.





Geologischer Wasserstoff als Energiequelle

Die Finanzierung des in Denver ansässigen Startups lief in den vergangenen 24 Jahren weitestgehend im Verborgenen ab. In dieser Zeit kamen beachtliche 91 Millionen US-Dollar zusammen, die zu einem wesentlichen Teil von Bill Gates‘ Breakthrough Energy Ventures kommen. Laut Forbes will Koloma eine nahezu unendliche Quelle sauberer Energie erschließen: geologischen Wasserstoff.





Dabei handelt es sich um Wasserstoff, der hauptsächlich entlang tektonischer Platten unter der Erdoberfläche zu finden ist. Er wird als Alternative zu fossilen Brennstoffen gehandelt. Geologischer Wasserstoff ist im Vergleich zu anderen Wasserstoffarten erheblich umweltverträglicher.

Wenn derzeit Wasserstoff hergestellt wird, egal, ob es sich um grünen oder blauen Wasserstoff handelt, werden erhebliche Mengen Energie benötigt. Außerdem entstehen bei der Verarbeitung Nebenprodukte, unter anderem Kohlenstoff.

Geologischer Wasserstoff wird auch als goldener Wasserstoff bezeichnet und muss lediglich aus der Erde gefördert werden. Koloma behauptet, dies sei wesentlich kostengünstiger und energieeffizienter möglich als die Herstellung von Wasserstoff.

Goldener Wasserstoff muss gefunden werden

Das Problem ist jedoch: Dieser geologische Wasserstoff muss gefunden werden. Koloma macht verständlicherweise ein Geheimnis daraus, wo und wie gesucht wird, gab jedoch an, im Mittleren Westen der USA erste Bohrungen durchgeführt zu haben.

Unbekannt ist, wie viel dieses „goldenen“ Wasserstoffs in der Erde gespeichert ist. Schätzungen gehen aber davon aus, dass es sich mindestens um Mengen im Wert von einer Billion Dollar handelt. Der Wasserstoff ist über alle Kontinente verteilt – der potentielle Markt ist daher enorm groß. Sollte das Vorhaben von Koloma von Erfolg gekrönt sein, könnte dies ganz neue Möglichkeiten zur Energiegewinnung eröffnen.

