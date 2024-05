Der Zauberwürfel „Rubik’s Cube“ fasziniert seit seiner Erfindung im Jahr 1974 viele Menschen. Der Weltrekord für das Lösen des Drehpuzzles durch einen Menschen liegt derzeit bei 3,13 Sekunden. Aufgestellt wurde er am 11. Juni 2023 von dem US-Amerikaner Max Park. Wenn man den Zauberwürfel einem Roboter überlässt, geht das deutlich schneller: Einem japanischen Robotersystem gelang es nun, den Rubikwürfel in nur 0,3 Sekunden zu lösen. Das ist ein neuer Weltrekord.





Robotersystem dreht den Würfel blitzschnell

Das Robotersystem wurde von dem Unternehmen Mitsubishi konstruiert. Es besteht aus sechs Elektromotoren an drei Raumachsen, die in der Lage sind, jede Fläche des Würfels separat zu drehen – und zwar mit einer Geschwindigkeit von neun Mikrosekunden für eine Drehung um 90 Grad. Der optimale Lösungsweg für den Würfel wird von einer speziell entwickelten KI generiert, die mit Farberkennungssensoren verbunden ist.





Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ziel des Drehpuzzles ist es, alle neun Quadrate einer einzelnen Farbe auf derselben Seite des Rubikwürfels anzuordnen. Es existieren mehrere standardisierte Strategien und Sequenzen, mit deren Hilfe quasi jede Stellung des Würfels gelöst werden kann. Für Menschen, die sich mit diesen Strategien und Methoden auskennen, ist die Frage also nicht mehr, ob sie eine bestimmte Stellung des Würfels lösen können, sondern wie schnell sie es können. Roboter sind auf Basis dieser Sequenzen und Strategien in der Lage, die Lösung innerhalb von Sekundenbruchteilen zu finden. Die eigentliche Herausforderung dabei ist nicht das Finden des Lösungsweges, sondern die Drehungen möglichst schnell und mit hoher Präzision auszuführen. Dem Robotersystem von Mitsubishi gelingt dies ganz gut. Fraglich ist, wie sehr diese Geschwindigkeit noch gesteigert werden kann, ohne dass die entstehende Reibung am Würfel zu Schäden führt.

via Mitsubishi