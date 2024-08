Wie lange halten Solarmodule? Die Antworten dazu gehen auseinander, viele Menschen setzen die übliche Garantiezeit von 25 Jahren mit der Haltbarkeit gleich. Tillmann Durth, Chef des Start-ups Panelretter meint dazu flapsig: »Die Dinger halten ewig« und führt Module aus den 90er Jahren als Beispiel an. Diese lieferten noch heute »mitunter 90 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung«, meint er. Das sogenannte Repowering sei schuld, dass die Lebensdauer kaum ausgenutzt wird. Mit seiner kleinen Firma geht er dagegen an.





Funktionsfähige ältere Module werden durch neue ersetzt

Der Begriff Repowering stammt aus dem Bereich der Windkraftindustrie. Er beschrieb ursprünglich das Verfahren, ältere Windräder durch neue Versionen zu ersetzen, die mehr Leistung bringen, ohne dass die bisherigen Anlagen defekt wären. Mittlerweile hat sich dieses Vorgehen auch auf Solarparks ausgedehnt: Vorhandene Module werden nach ein paar Jahren abmontiert und entsorgt, um der neuesten Technik Platz zu machen. Oft sind die Paneele nicht einmal 10 Jahre in Betrieb und wären problemlos weiter nutzbar. Um solche »Effizienzopfer« kümmern sich die Panelretter, aber auch um einsatzfähige Module mit optischen Fehlern, die im Müll landen, ohne dass sie jemals im Einsatz waren.

Kunststoffe und Silicium landen vielfach im Müll

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz kommt bei Solarmodulen kaum zur Geltung. Es sieht vor, diese Produkte so lange wie möglich zu nutzen, bevor sie zu mindestens 80 Prozent recycelt werden. Nutzer missachten nicht nur die eigentliche Lebensdauer, auch beim Recycling läuft etwas schief. Die Wiederverwertung konzentriert sich hauptsächlich auf das verwendete Glas und die Alurahmen, damit lässt sich die Quote ganz leicht erfüllen. Die wirklich umweltschädlichen Komponenten wie Kunststoffe und Silicium landen hingegen vielfach im Müll, obwohl gerade sie in den Wertstoffkreislauf gehören.





Die Panelretter wenden nun das Refurbished-Konzept auf ausgemusterte Solarmodule an, die längst nicht das Ende ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben. Damit stellen sie ressourcenschonend günstige Balkonkraftwerke für jedermann her. Sie arbeiten mit einem TÜV-zertifizierten Prüflabor zusammen, das die erneuerten Module durchmisst und auf Sicherheit überprüft. Nur einwandfreie Produkte kommen in den Verkauf. Mitarbeiter der Lebenshilfe Erlangen reinigen die Geräte, bevor der Kunde sie übernimmt. So profitieren auch behinderte Menschen von dem ressourcenschonenden System.

Quelle: utopia.de