China hat einen großen Schritt in dem neuen Rennen ins Weltall geleistet, indem das Land die erste Rakete ins All geschossen hat, die von flüssigem Methan und Sauerstoff angetrieben wurde. Das ganze wurde durch ein privates Unternehmen namens LandSpace erreicht. Die Rakete mit dem Namen Suzaku-2 Yao hob am gestrigen Mittwoch erfolgreich von Jiuquan Satellite Launch Center ab.





Erfolgreicher Start mit Methanantrieb

Die Suzaku-2-Rakete wird auch als Zhuque-2 (ZQ-2) bezeichent und wird von vier TQ-12-Magpie-Antrieben angetrieben, die mit einer Mischung aus Methan und Sauerstoff angetrieben wird. Diese generieren jeweils 150.000 Pfund Schub – genug um sechs Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit zu bringen.

Der erfolgreiche Start schließt sich an einen nicht erfolgreichen Versuch am 14. Dezember letzten Jahres an. Außerdem haben noch andere Unternehmen versucht, mit Methan angetriebene Raketen ins all zu bringen, darunter unter anderem das Startup Relativity Space sowie SpaceX. Auch Blue Origin arbeitet aktuell an einem entsprechenden Antrieb.





Chinas Weg zur großen Raumfahrtnation

Der Flug der Suzaku-2-Rakete ist mehr als nur eine technologische Errungenschaft, sondern auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu bemannten Deep-Space-Missionen sowie für Chinas Ambitionen, eine der bedeutendsten Raumfahrtnationen zu sein.

Bis heute haben Raketen für Missionen über den Erdorbit hinweg auf Antriebe auf Wasserstoffbasis gesetzt, da dieser sehr energiereich ist. Allerdings ist kryogener Wasserstoff für Langzeitmissionen eher ungeeignet, da er zur Verdunstung neigt und abseits der Erde nur schwer zu produzieren ist. Methan ist da die bessere Alternative: Es kann bei höheren Temperaturen gelagert werden, hinterlässt weniger Rückstände im Antrieb und ungefährlich für andere Metalle. Wasserstoff kann hingegen in die kristalline Struktur von Metallen eindringen und diese so beschädigen.

Außerdem werden derzeit Technologien entwickelt, mit denen autonome Fabriken auf dem Mond und Mars Methan aus dort gewonnen Rohstoffen herzustellen.

via LandSpace