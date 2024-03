Das Errichten einer permanenten menschlichen Kolonie auf dem Mond ist mit der Reise zum Mars eines der nächsten großen Ziele der bemannten Raumfahrt. Im Zuge der Vorbereitung für eine solche hat die US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dem Unternehmen Northrop Grumman den Auftrag gegeben, ein Konzept für eine Eisenbahnlinie auf dem Mond zu entwickeln. Dieser Auftrag ist Teil der auf zehn Jahre ausgelegte Architecture (LunA-10) Capability Studie.





Mit der Bahn über die Mondoberfläche

Eine Eisenbahnlinie auf dem Mond zu betreiben, mag auf den ersten Blick unsinnig erscheinen. Aber hinter dem Konzept steckt durchaus eine Logik. Schon als die ersten Astronauten 1969 auf dem Mond landeten, war klar, dass eine permanente menschliche Präsenz auf dem Erdtrabanten, geschweige denn auf dem Mars, nicht ohne eine ebenso permanente Infrastruktur funktionieren würde. Dies beinhaltet Minen, kleine Atomkraftwerke, Fabriken – und eben auch ein Transportsystem.





Der Mond wird von vielen Menschen eher als klein angesehen. Allerdings hat auch der „kleine“ Erdtrabant eine Oberfläche, die der des gesamten afrikanischen Kontinents entspricht. Sogar eine eher klein dimensionierte menschliche Präsenz würde zumindest irgendeine Form von Transportsystem benötigen, um die verschiedenen Komponenten miteinander zu verbinden.

Ein Eisenbahnsystem, entweder auf Schienen oder als Magnetschwebebahn, würde unter diesen Gesichtspunkten durchaus Sinn ergeben. Denn Eisenbahnsysteme wären in der Lage, mit dem Problem des Mondstaubs klarzukommen. Mondstaub ist sowohl sehr rau und schleift Oberflächen ab, sondern er ist außerdem korrosiv. Da es auf dem Mond kein Wasser gibt, lässt die statische Elektrizität des Staubs diesen an Raumanzügen und Ausrüstung anhaften, was zu einer verkürzten Lebensdauer führt. Ein Eisenbahnsystem würde die Kontaktzeit zwischen Menschen und dem Staub erheblich verringern.

Ein solches Eisenbahnnetz ist noch Zukunftsmusik

Ein weiterer Gesichtspunkt sind die Schienen. Zwar würden natürlich auch Buggies zum Einsatz kommen. Allerdings bleiben deren Spuren über Millionen von Jahren auf der Oberfläche des Mondes erhalten. Es würde also durchaus Sinn ergeben, derartige Spuren auf ein Minimum zu begrenzen.

Der Auftrag an Northrop Grumman umfasst die Grundlagen zur Entwicklung solch eines Eisenbahnsystems. Das Unternehmen soll vor allem den Ressourcenbedarf eines solchen Netzwerks ermitteln und eine Liste der benötigten Materialien erstellen und die zu erwartenden Kosten, Risiken und technologischen Herausforderungen prognostizieren. Im Idealfall würde solch ein Eisenbahnnetz durch Roboter gebaut und gewartet.

„This investment in key developmental research keeps our technology at the forefront of next generation solutions. With our proven experience in the integration of complex systems and commercialized autonomous services, we will continue to create lasting change for a sustainable space ecosystem„, so Chris Adams von Northrop Grumman.

via Northrop Grumman