60 Millionen Dollar hat Google dafür bezahlt, den Reddit-Content für seine KI nutzen zu dürfen – so berichtete Trends der Zukunft im Februar. Künstliche Intelligenzen brauchen Unmengen »Futter«, um ihre Inhalte daraus zu generieren und die Reddit-User produzieren mehr als genug davon. Allerdings ist die Reddit-Gemeinschaft nicht immer ganz glücklich über ihren neuen Job, für den sie selbst keinen Cent erhält. Jetzt schlägt sie zum ersten Mal zurück und »vergiftet« die KI gezielt mit falschen Informationen.





Londoner User-Community mit falschen Restaurant-Bewertungen

So mancher Geheimtipp macht auf Reddit die Runde, durch Googles KI bleibt er aber ganz und gar nicht mehr geheim. Der Algorithmus fördert sämtliche Schätze zutage, und empfiehlt zum Beispiel eher unbekannte Restaurants, die auf dem sozialen Netzwerk unter Einheimischen großen Zuspruch finden. Die genannten Einheimischen möchten die Lokale allerdings für sich behalten, ohne Touristenströme, die ihnen den Spaß vermiesen. Deshalb lenkte eine Londoner User-Community nun die Touris und Influencer mit falsch positiven Rezensionen um, zu einer Gaststätte, die ohnehin schon überflutet war.

Menschen können nun einmal bewusst in die Irre führen

Plötzlich konnte sich das Angus Steakhouse vor begeisterten Rezensionen auf Reddit nicht mehr retten. Die Kette mit mehreren Filialen in der englischen Hauptstadt avancierte zum Google-Lokaltipp, gehypt von Einheimischen, die sich selbst dort kaum blicken lassen. Auch auf Tripadviser nehmen die Lobhudeleien zu. Die Goldgrube fürs KI-Training entpuppt sich in diesem Fall als gelenktes Manöver einer genervten Community. Das, was Reddit als brillante Informationsquelle auszeichnet, geht somit nach hinten los: echte, lebendige User, die sich offen und ehrlich austauschen und somit vielfältige Informationen für Außenstehende liefern. Menschen sind nun einmal Menschen – und können auch bewusst in die Irre führen.





Bislang ist nicht bekannt, ob die User auch an anderen Stellen manipulieren und zum Beispiel gefakte Empfehlungen für weitere Restaurants abgeben. Die KI-Lokaltipps von Google sind jedenfalls in der EU noch nicht verfügbar, aber bald schon könnte es auch hier so weit sein. Es gilt also, wie schon vorher, nicht alles ernstzunehmen, was im Internet steht. Erst recht keinen KI-generierten Inhalt.

Quelle: futurezone.at