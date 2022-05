Der Alltag ist geprägt von zahlreichen Risiken und Gefahren. Man sollte sich von diesen die Lebensfreude nicht kaputtmachen lassen, trotzdem ist es wichtig, sich dagegen zu wappnen und sich und seine Liebsten zu schützen. Hierfür gibt es verschiedene Strategien und Vorkehrungen, die sich im Alltag ohne großen Aufwand umsetzen lassen. Dieser Ratgeber stellt verschiedene Wege vor, auf denen der Alltag sicherer gestaltet werden kann.





Das Zuhause vor Einbrechern schützen

Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn fremde Menschen unberechtigt in der eigenen Wohnung waren. Deswegen ist es sinnvoll, sich bestmöglich vor Einbrechern zu schützen. Hierzu gehört unter anderem, hochwertige Türen zu nutzen und diese mit einem zuverlässigen Schloss zu versehen. Bei einem eigenen Haus können die Besitzer eine Hochsicherheitstür wählen, aber auch bei Mietwohnungen ist es möglich, zusätzliche Schlösser und Sicherungen an der Eingangstür anzubringen. Ebenso sollten erstklassige Fenster gewählt werden, die sich nicht so leicht von außen öffnen lassen.





Mittlerweile gibt es viele digitale Technologien, mit denen man sich vor Einbrechern schützen kann. Diese lassen sich besonders gut in ein Smart Home integrieren. Insbesondere ist es wichtig, dass das eigene Grundstück und das Haus zuverlässig mit Kameras geschützt sind. Wenn sich jemand dem Haus nähert, springen diese an und übermitteln die Bilder an das Smartphone der Nutzer. Ebenso können digitale Lichtanlagen und Jalousien gewählt werden. Mit diesem kann Einbrechern während eines Urlaubs vorgegaukelt werden, jemand sei zu Hause. Dann sinkt die Gefahr eines Einbruchs.

Die richtigen Versicherungen abschließen

Es ist sinnvoll, sich gegen akute Risiken zu versichern. Allerdings ist nicht jede Versicherung für jeden Menschen gleichermaßen geeignet. Deswegen ist es wichtig, passende Angebote zu wählen, die zum eigenen Lebensstil passen. Besonders empfehlenswert ist eine Haftpflichtversicherung. Diese springt ein, wenn die Versicherten große Sach- oder Personenschäden zu verantworten haben. Um das eigene Zuhause bestmöglich abzusichern, ist es empfehlenswert, auf eine verlässliche Hausratversicherung zu setzen.

Wer über ein eigenes Auto verfügt, braucht eine professionelle Online-Autoversicherung. Nur dann ist es erlaubt, am Straßenverkehr teilzunehmen. Wer ein eigenes Unternehmen führt sollte zudem mit dem Gedanken spielen, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Immer wieder kommt es zu Ärger mit Lieferanten, Kooperationspartnern und Kunden. Damit niemand auf den Kosten für Gerichtsvollzieher, Anwälte oder Gerichtsverfahren sitzen bleibt, ist eine solche Versicherung sinnvoll.

Schutzkleidung im Straßenverkehr

Die Mobilität in den Großstädten verändert sich aktuell stark. Es ist eine klare Tendenz weg vom Auto und hin zu alternativen Fahrzeugen wie Elektrorollern oder Pedelecs zu erkennen. Mit diesen macht das Fahren Spaß und es besteht die Möglichkeit, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Allerdings sind Nutzer solcher Fahrzeuge im Straßenverkehr größeren Risiken ausgesetzt als beispielsweise Autofahrer. Deswegen ist es sinnvoll, sich mit der passenden Schutzkleidung bestmöglich abzusichern.

Beispielsweise ist es empfehlenswert, beim Radfahren oder bei der Nutzung eines Elektrorollers einen Schutzhelm zu tragen. So ist der Kopf bei Unfällen bestmöglich geschützt. Ebenso ist es eine gute Idee, dass sich an der Kleidung Reflektoren befinden. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man viel nachts unterwegs ist. Es gibt mit Ellenbogenschützern und Knieschonern aber noch viele weitere Möglichkeiten, um den Körper abzusichern, falls es zu einem Unfall kommt.

Zur Gesundheitsvorsorge gehen

Das kostbarste, was ein Mensch besitzt, ist seine Gesundheit. Entsprechend sollte er möglichst pfleglich damit umgehen. Hierzu gehört unter anderem, Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge zu ergreifen. Vor allem regelmäßige Besuche beim Urologen oder Gynäkologen sind angeraten, aber auch zwei jährliche Besuche beim Zahnarzt. So lassen sich eventuelle Krankheiten rechtzeitig erkennen und behandeln, bevor sie negative Auswirkungen haben.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, Vorsorgemaßnahmen ab Mitte 30 oder 40 in Anspruch zu nehmen. Gerade wer familiär vorbelastet ist, sollte regelmäßig einen Facharzt aufsuchen und sich durchchecken lassen. Zudem kann es sinnvoll sein, mit einem Ernährungsberater zusammenzuarbeiten. Dieser empfiehlt einen gesunden Ernährungsplan, der dabei hilft, fit zu bleiben und den Organismus zu stärken und zu schützen.

Sonnenstich und Sonnenbrand vermeiden

In den Sommermonaten drohen unterschiedliche Gefahren für die Gesundheit. Insbesondere kommt es immer wieder zu einer Dehydration oder einem Sonnenstich und einem damit einhergehenden Schwindelgefühl. Vor allem ältere Menschen und Kinder können hiervon stark betroffen sein. Deswegen ist es bei hohen Temperaturen wichtig, dass man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, um das Austrocknen zu vermeiden.

Des Weiteren ist es empfehlenswert, sich nicht unmittelbar in der Sonne aufzuhalten. Wer an einem Baggersee sitzt oder einen Spaziergang macht, sollte sich ein schattiges Plätzchen suchen oder im Schatten der Bäume laufen. Ebenso wichtig ist es, die Haut ausgiebig mit Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor einzucremen. Auf diese Weise lassen sich Probleme wie Sonnenallergien oder ein Sonnenbrand hervorragend vermeiden.

Das Haus kindersicher beziehungsweise altersgerecht gestalten

Wer Kinder bekommt, sollte mit dem Gedanken spielen, das eigene Zuhause sicher zu gestalten. Hierzu gehört unter anderem, Steckdosen mit Sicherheitsfunktionen einzubauen oder Stecker zu wählen, die in die Steckdose kommen, solange sie nicht gebraucht werden. So können die Kinder nicht an den Steckdosen spielen. Sollte sich eine Treppe im Haus befinden, ist es empfehlenswert, diese mit einem Gitter zu versehen, damit es nicht zu stürzen kommt.

Doch nicht nur Kinder, sondern auch Senioren sind im eigenen Haushalt gefährdet. Hier sollten Risiken vermieden werden, indem ein Haus möglichst barrierefrei gestaltet wird. So kommt es nicht so leicht zu Stürzen, weil man an Türschwellen hängenbleibt. Außerdem bietet es sich an, einen Treppenlift zu installieren. So müssen die älteren Menschen nicht mehr die Treppen steigen und die Gefahr eines Sturzes wird vermieden.

Fazit

Es gibt viele sinnvolle Strategien, um den Alltag sicherer zu gestalten. Es ist nicht nötig, in Panik zu verfallen oder hinter jeder Ecke eine Gefahr zu sehen. Durch einige grundlegende Sicherheitsmaßnahmen ist es aber möglich, für mehr Sicherheit im Alltag zu sorgen, die eigene Gesundheit zu schützen und sicher zu gehen, dass sich aus Unfällen keine Katastrophen entwickeln. Je individueller der jeweilige Schutz auf die eigene Lebenssituation und die persönlichen Risiken angepasst ist, desto besser. Es gibt viele Dienstleister, die Interessierte durch eine professionelle Beratung und verschiedene Sicherheitsartikel unterstützen.