Vor inzwischen sieben Jahren hat die Raumsonde Osiris-Rex ihre Reise ins All angetreten. Nun kehrt sie zur Erde zurück. Im Gepäck hat sie wertvolle Fracht im Gepäck: eine versiegelte Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu.





Proben von einem Asteroiden

Es handelt sich bei Osiris-Rex um eine der bedeutsameren NASA-Missionen. In wenigen Wochen, am 24. September 2023, wird die Raumsonde die Erde passieren. Dabei wird sie die versiegelte Probe freigeben. Die Gesteinsprobe vom Asteroiden Bennu soll Wissenschaftler:innen Einblicke in die Zeit vor 4,5 Milliarden Jahren geben, in der die Sonne und die Planeten entstanden.

Es handelt sich dabei um den ersten US-amerikanischen Asteroiden,Transport zur Erde. Vorher war ein erfolgreicher Testabwurf in der westlichen Wüste des US-Bundesstaates Utah durchgeführt worden.





„Wir stehen jetzt nur noch wenige Wochen vor dem Erhalt eines Teils der Geschichte unseres Sonnensystems auf der Erde, und dieser erfolgreiche Abwurf-Test stellt sicher, dass wir bereit sind„, so Nicola Fox, ihres Zeichens stellvertretende Administratorin des Nasa Science Mission Directorate in Washington. „Unverfälschtes Material vom Asteroiden Bennu wird dazu beitragen, Licht in die Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren zu bringen, und vielleicht sogar in die Frage, wie das Leben auf der Erde begann„, fährt sie fort.

Gesteinsproben auf dem Weg zur Erde

Die Sonde Osiris-Rex begann ihre Mission am 8. September 2016. Bereits ein Jahr später begann sie, den Asteroiden Bennu zu erforschen. Dieser hat einen Durchmesser von 494 Metern und gilt als zweitgefährlichster Asteroid des Sonnensystems.

Die Probe, die jetzt an Bord der Sonde ist, wurde am 20. Oktober 2020 entnommen. Im März darauf begann die Raumsonde ihre Rückreise zur Erde. Wenn sie dort ankommt, wird sie die Probenkapsel freigeben. Diese soll dann in der Wüste von Utah landen. Vorher wird sie in die Erdatmosphäre eintreten und sanft mit Hilfe eines Fallschirms landen.

In der Kapsel befinden sich etwa 8,8 Unzen Gesteinsmaterial von der Oberfläche des Asteroiden. Die Probe soll dann im Laufe der kommenden Jahre untersucht werden.

„Wir befinden uns nun im letzten Abschnitt dieser siebenjährigen Reise, und es fühlt sich an wie die letzten Meilen eines Marathons, bei dem stolze Freude neben einer entschlossenen Konzentration auf das erfolgreiche Beenden des Rennens besteht„, so Rich Burns, Projektmanager für Osiris-Rex am NASA Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland.

via NASA