»Self Driving Vehicle« steht auf der Front des dunklen Sammeltaxis: selbstfahrendes Fahrzeug. Am Steuer sitzt dennoch eine Person, die zwar in den autonomen Modus geschaltet hat, aber jederzeit eingreifen kann, wenn etwas schiefläuft. Bei dieser Testfahrt passiert es dann auch, der menschliche Fahrer muss den Wagen stoppen, der beim Rechtsabbiegen zwei am Zebrastreifen wartende Fußgänger übersehen hat. Solche Fehler sollen aber bald schon Geschichte sein.





Die Fahrzeuge sammeln auf Testfahrten fleißig Daten

Die autonomen Fahrzeuge stammen von Moia, einem Unternehmen des Volkswagen-Konzerns, das 2016 gegründet wurde. Es entwickelt Mobilitätsdienstleistungen in Zusammenarbeiten mit Städten und unter Beachtung der vorhandenen Verkehrssysteme. Niedergelassen hat sich Moia in Berlin und Hamburg, in Hannover betreibt es ein Ridepooling-Angebot. Die derzeit in Hamburg fahren 25 Moia-Sammeltaxis nehmen noch keine Fahrgäste mit und beschränken sich auf wenige Stadtgebiete. Sie sind aber fleißig unterwegs, um Daten zu sammeln und dabei möglichst viel zu lernen, damit demnächst eben kein Zebrastreifen-Fauxpas mehr passiert.

Der Versuch ist in Europa (noch) einmalig und soll 2026 in den regulären Fahrgastbetrieb münden. Dann wird nach Vorstellungen der Betreiber Level 4 des autonomen Fahrens aktiv, was bedeutet: Unter bestimmten Bedingungen agieren die Taxis komplett autonom, ein menschlicher »Aufpasser« ist nicht mehr nötig. Allerdings beschränkt sich Level 4 noch auf definierte Strecken, Level 5 bedeutet die komplette Freischaltung für ganz Deutschland.





System erkennt, wenn jemand den Kopf dreht

Ausgestattet ist jeder VW-Elektrobus ID Buzz AD, der als Moia-Sammeltaxis fungiert, mit 13 Kameras, 5 Radargeräten und 9 Lidaren. Diese Tools erfassen das Umfeld in Echtzeit, auch bei Regenwetter und anderen Unannehmlichkeiten. Das System soll sogar erkennen, ob eine Person den Kopf Richtung Straße dreht, um diese eventuell zu überqueren – ähnlich eines menschlichen Fahrers. Ab Mitte 2025 möchten die Betreiber erste Passagiere bei Sammeltaxi-Fahrten innerhalb Hamburg mitnehmen. Mutige voran!

Quelle: ndr.de