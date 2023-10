Windkraft bildet zusammen mit Sonnenenergie den Kern der Energiewende. Umso wichtiger ist es, schnell und effektiv Kapazitäten aufzubauen. Offshore-Windparks werden dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Die chinesische Firma Mingyang Smart Energy plant aktuell ein Offshore-Windrad, dass bisher nicht dagewesene Dimensionen erreichen wird und 22 Megawatt Energie produzieren wird.





Offshore-Windräder werden immer größer

Die Menge Energie, die von Offshore-Windrädern produziert werden kann, ist wesentlich abhängig von der Fläche, die von den Blättern des Rotors abgedeckt werden. Je größer der Radius des Rotors, desto mehr Energie kann gewonnen wird.





Das bedeutet auch, dass die Verlängerungen der Rotorblätter einen drastischen Anstieg der produzierten Energie zur Folge hat, je größer der Rotor an sich ist. Eine Turbine mit einem Rotor mit einem Durchmesser von 20 Meter gewinnt 34 Quadratmeter an durch die Rotorblätter abgedeckten Fläche, wenn man den Durchmesser um einen Meter erhöht. Wenn der Rotor von Anfang an einen Durchmesser von 50 Metern hat, resultiert eine Erhöhung um einen Meter in einem Anstieg der abgedeckten Fläche um 70 Quadratmeter.

Hinzu kommt, dass das Errichten eines großen Offshore-Windrads mit immensen Kosten verbunden ist. Wirtschaftlich ergibt es daher wesentlich mehr Sinn, einige große Windräder aufzustellen anstatt mehrere kleine zu errichten.

Über 300 Meter Durchmesser

Dieser Zusammenhang resultiert darin, dass Windräder, die offshore aufgestellt werden, immer größer werden. Das Windrad H260-18MW, das derzeit von CSSC aufgestellt wird, hat einen Rotordurchmesser von 260 Metern, was in einer abgedeckten Fläche von 53.000 Quadratmetern resultiert. Das entspricht etwa 42,4 olympischen Schwimmbädern.

Das chinesische Unternehmen Mingyang Smart Energy wird diesen Superlativ nun noch einmal übertreffen. Das Windrad MYSE 18.X-28X wird einen Rotordurchmesser von 280 Metern haben, was in einer abgedeckten Fläche von etwa 66.000 Quadratmetern resultiert – etwa 52,8 olympische Schwimmbäder, abzüglich der Fläche des Hubs in der Mitte des Rotors.

Und damit nicht genug: Für 2025 ist ein Windrad mit einem Rotordurchmesser von 310 Metern (75.500 Quadratmeter abgedeckte Fläche) geplant. Dieses wird mindestens 330 Meter hoch werden, also ein wahrhaft gewaltiges Bauwerk werden.

via Bloomberg