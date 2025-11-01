»Wir leben in einer Simulation«: Manche sagen diesen Satz nur so daher, wenn etwas Unerklärliches oder Ungewöhnliches geschieht. Andere hingegen meinen die Vermutung ziemlich ernst. Wenn man mal länger darüber nachdenkt: Warum sollte es nicht wirklich so sein? Vielleicht hat irgendein Computer mit seinem Algorithmus unsere Welt geschaffen und wir können nicht darüber hinausblicken, weil wir in den Bits und Bytes gefangen sind. Mathematiker widersprechen dieser These nun und haben Belege dafür.





Wir könnten Teil einer Computersimulation sein – oder doch nicht?

Die Simulationshypothese besagt, dass leistungsstarke Rechner eine detaillierte Welt simulieren können, in der digitale Wesen mit eigenem Bewusstsein existieren. Sie halten alles, was sie erleben, für echt. Wir Menschen könnten vielleicht Teil einer solchen Simulation sein, mit der Option, selbst Computer zu erschaffen, die eine weitere virtuelle Welt ins Leben rufen. Merken würde das niemand, der in dieser Kette sitzt.

Unsere Welt lässt sich gar nicht per Computer simulieren!

Wissenschaftler der kanadischen University of British Columbia wollten es dabei nicht belassen. Sie interessierte es brennend, ob unsere Welt, unser Universum echt ist oder nicht. Sie fanden auf mathematischem Wege heraus, dass unsere Welt sich nicht per Computer simulieren lässt und deshalb echt sein muss. Der beteiligte Forscher Dr. Mir Faizal erklärt dazu: »Jede Simulation ist von Natur aus algorithmisch – sie muss programmierten Regeln folgen. Da die grundlegende Ebene der Realität jedoch auf nicht-algorithmischem Verständnis basiert, kann das Universum keine Simulation sein und wird es auch niemals sein.«





Dr. Faizal legt diese Erkenntnis genauer dar: »Wir haben gezeigt, dass es unmöglich ist, alle Aspekte der physikalischen Realität mithilfe einer rechnerischen Theorie der Quantengravitation zu beschreiben. Daher kann keine physikalisch vollständige und konsistente Theorie von allem allein aus Berechnungen abgeleitet werden. Vielmehr erfordert dies ein nicht-algorithmisches Verständnis.«

Traum, Truman Show oder doch real?

Vielleicht … vielleicht ist die Welt aber auch nur ein Traum, denn in Träumen ist alles möglich und Algorithmen spielen dort keine Rolle. Oder wir sind in einer »Truman Show« gefangen. Oder, das Wahrscheinlichste: Wir leben einfach in einer verrückten Wirklichkeit, die sich niemand, weder Computer noch Mensch oder Alien, jemals ausdenken kann.

Quelle: eurekalert.org