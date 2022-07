An der Uni Ulm haben Forschende jüngst die Stretchlimousine unter den Lastenrädern vorgestellt. Vier Jahre lang hat das das Forschungsteam des Instituts für Mess-, Regel- und Mikrotechnik der Uni Ulm zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt und der EMB-Elektromaschinenbau GmbH an dem Projekt „Zero-Emission Cargo Bike for Smart Cities“ (ZEC-Bike) gearbeitet. An Bord ist unter anderem ein Schnellladesystem. Zudem kann das Bike Lasten mit einem Gesamtgewicht von bis zu 100kg transportieren. Beim Bremsen wird weiterhin Energie über den im Vorderrad verbauten Elektromotor auch wieder in die ebenfalls integrierte Batterie zurückgeführt.





Lastenbike mit tiefem Schwerpunkt und weiteren Sicherheitsfeatures

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h ist das neue Lastenrad der Uni Ulm auch gar nicht so langsam unterwegs. Um auch bei höherem Tempo eine sichere Straßenlage zu erwirken, wurde der Schwerpunkt des Lastenrads recht tief gewählt. Die Lasten befinden sich dann zwischen dem Fahrer und dem Hinterrad. Die Ladefläche wurde an die Größe von Euro-Behältern angepasst. Diese messen 60 cm × 40 cm und lassen sich auch gut übereinanderstapeln.

Intelligente Technik unter der Haube

Nun sieht das Cargo-Bike der Uni Ulm auf dem ersten Blick recht unscheinbar aus. Es stellt sich daher die Frage warum hier vier Jahre Entwicklungszeit drinstecken? Die Antwort liegt unter anderem in der speziell verbauten Technologie und den ausgeklügelten Sensorik-Systemen in Kombination mit intelligenten Algorithmen verborgen. Zunächst verfügt das Cargo-Bike über einen Allradantrieb. Dafür ist am Vorder- und Hinterrad jeweils ein Motor verbaut. Der Antrieb beider Räder sorgt für mehr Sicherheit beim Betrieb und vor allem auch beim Transport schwerer Waren. Bei kritischen Situation erhält die Fahrerrinn beziehungsweise der Fahrer ein haptisches Feedback über den Lenker. Somit sollen schwierigere Situationen wie etwa Kippmanöver frühzeitig erkannt und Unfälle beziehungsweise Beschädigungen der transportierten Ware vermieden werden. Die Sensorik im Lenker erfasst dabei das Lenkmoment, den Lenkwinkel sowie Kräfte die zum einen aufgrund der transportierten Last und zum anderen durch den Fahrer auf das Lastenrad wirken. Die Sensordaten werden in Echtzeit erfasst und ein Algorithmus sorgt dann dafür kritische Situationen zu lokalisieren und entsprechende Warnungen über ein haptisches Feedback an den Lenker auszugeben.





Intelligentes Batteriesystem

Das Batteriesystem des Cargo-Bikes aus Ulm ist mit einem aktivem Heiz- und Kühlsystem versehen. Dieses ermöglicht das Aufladen des Lastenrades an einer herkömmlichen AC-Ladesäule. Das Bike lädt 80 Prozent innerhalb von 30 Minuten, was wirklich flott ist. Ebenfalls ist ein Onboard-Schnellladegerät im Lastenrad verbaut. Somit können während der Fahrt auch Geräte mit Strom versorgt werden. Das ist praktisch bei Ware, die beispielsweise permanent gekühlt werden muss. Denkbar ist zudem, dass während des Transports auch Powertool Akkus geladen werden können.

Gelungener Allrounder

Alles in allem ist es dem Forscherteam aus Ulm gelungen ein umweltschonendes Lastenrad zu entwickeln, das mit sinnvoller Technik ausgestattet ist und in Zukunft bei gewerblichen Lieferdiensten aber auch im kommunalen Bereich sowie im privatem Lastentransport seine Daseinsberichtigung fristen kann. Bisher befindet sich das Projekt noch im Prototypenstatus und wird auf verschiedenen Strecken erprobt. Wann das finale Produkt die Marktreife erhält, ist noch nicht bekannt. Wir halten dich auf dem Laufenden. Für weiter Interessierte können wir den Blick in den Abschlussbericht zum Projekt sehr empfehlen.

Quelle: Uni Ulm, Abschlussbericht