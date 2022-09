Die Titanic ist zum Kultobjekt mutiert. Auch schon vor James Camerons filmischem Meisterwerk aus dem Jahr 1997 waren viele Menschen rund um den Erdball verrückt nach Neuigkeiten vom Meeresgrund. Forscher suchten deshalb jahrzehntelang nach dem Wrack des Luxusliners, bis Jean-Louis Michel und Robert Ballard am 1. September 1985 fündig wurden. Seither gab es vielfältige Aufnahmen des legendären Schiffs, nun ist erstmals ein 8k-Film zu sehen.





Die Mitfahrt im Tauchboot kostete eine Viertelmillion

Das private Unternehmen Oceangate Expeditions ist auf den Grund des Atlantiks vorgedrungen, um die Titanic zu besuchen. Mit an Bord des bemannten Tauchboots befanden sich eine hochwertige 8k-Kamera und zahlungskräftige Gäste. Wer mitfahren wollte, musste dafür 250.000 Dollar zahlen – die passende Summe für reiche Nostalgiker. Für die Mitfahrer gab es sicher noch einiges mehr zu sehen, als auf dem Video festgehalten ist. Doch immerhin kann jeder, der will, eine Minute der hochwertigen Aufnahmen auf Youtube anschauen, ohne dafür überhaupt ins Portemonnaie zu greifen. Der Kurzfilm verzeichnet weit mehr als 3 Millionen Zugriffe, hier ist er:

Viele spannende Details sind auf dem Film zu sehen

Die Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 wurde für die Titanic zur Schicksalsnacht. Um 23:40 rammte das Schiff den Eisberg, die Folge: über 1500 Todesopfer und das ebenso unrühmliche wie spektakuläre Ende des damals schon weltberühmten Luxusliners. 73 Jahre lang rätselten die Menschen, wo sich das Wrack befindet, bis zu seiner Entdeckung in fast 4.000 Meter Tiefe. Eine Expedition nach dort unten ist auch heute noch sehr aufwändig, Oceangate hat die Fahrt nun schon zwei Mal hinter sich gebracht. Diesmal kehrten die Forscher mit einem Film zurück, der viele spannende, neue Details bereithält. Der Name des Ankerproduzenten, Noah Hingley & Sons Ltd., ist zum Beispiel zu sehen, ebenso wie die bronzenen Ankerwinden.

Eisenfressende Bakterien verrichten ihr zerstörerisches Werk nun schon seit mehr als 100 Jahren, entsprechend schlecht ist der Zustand der Titanic. Nächstes Jahr möchten die Leute von Oceangate erneut auf Tauchstation gehen und den Zerfall des Wracks detailliert verfolgen. Mit dem 8k-Videomaterial ist das erstmals möglich.

Quelle: t3n.de