Fossile Brennstoffe sind längst ausgezählt, die fieberhafte Suche nach neuen Antriebsmöglichkeiten hat begonnen. Elektro überzeugt nicht jeden, Wasserstoff ist heikel, effektive synthetische Kraftstoffe lassen auf sich warten – was gibt es sonst? Ein 18-jähriger Argentinier treibt nach eigener Aussage sein Motorrad mit Salzwasser an. Das bezieht er aus dem Meer.





Hernandez nutzt für den Antrieb die Elektrolyse

Die Erfindung entstand im Rahmen eines Universitätsprojekts und schaffte es bis in das Automagazin Moto Argentina. Auf TikTok führt Santiago Hernandez unter dem Namen santyherrera01 das sagenumwobene Motorrad vor, zeigt den Glasbehälter mit dem Wasser und startet den Motor. Der junge Mann ist Chemiestudent und nutzt das Prinzip der Elektrolyse, um die nötige Antriebsenergie zu erzeugen. Die Elektrolyse ist ein chemischer Prozess, bei dem Gleichstrom eine Redoxreaktion auslöst. Dabei löst sich ein ionischer Stoff in seine Bestandteile auf. Anwendung findet das Prinzip beispielsweise in der Metallgewinnung oder bei der Produktion verschiedener Chemikalien.

Viele Probleme könnten sich damit lösen

Hernandez nutzt für sein Bike eine Ausrüstung für Druck-Erdgas, um die Sicherheit zu erhöhen. Sonst könnte der Glasbehälter explodieren. Im »Tank« befinden sich Meerwasser und Schmutz, das zusammen liefert laut des jungen Erfinders die nötige Energie, um das Hinterrad über eine Kette anzutreiben. Er führt sein Motorrad zwar vor, liefert aber keinen handfesten Beweis, dass der Salzwasserantrieb funktioniert. Sollte das tatsächlich der Fall sein, könnten sich viele Probleme in Luft – oder vielleicht auch in Wasser und Salz – auflösen.





»Eine grünen Schritt nach dem anderen«

Das versprochene Tutorial, das Hernandez bei 10.000 Followern liefern will, steht derzeit noch aus. Zu Redaktionsschluss brachte der Argentinier erst auf knapp 3.400 TikTok-Fans. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen nachhelfen, damit er mit der Sprache herausrückt! Jedenfalls preist der Erfinder sein neues Projekt mit dem Namen »Un Paso Verde de la Vez« an, was übersetzt heißt: »Einen grünen Schritt nach dem anderen«.

Quelle: kreiszeitung.de