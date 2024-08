Zucker wirkt stärker als gedacht: Dass er nicht gerade gesund ist, weiß inzwischen jeder, aber wie er genau im Körper wirkt, ist noch nicht vollständig erforscht. Eine neue Studie der Ernährungsmedizinerin und Public-Health-Expertin Dorothy Chiu von der University of California in San Francisco kommt nun zu dem Schluss, dass ein hoher Zuckerkonsum die Körperzellen deutlich schneller altern lässt. Die gute Nachricht: Durch konsequenten Verzicht lässt sich die biologische Uhr ein Stück weit wieder zurückdrehen.





Zucker verändert epigenetische Muster

Zu viel Zuckerkonsum ist eng mit einer reduzierten Lebenserwartung und dem Risiko für Stoffwechselerkrankungen verbunden, so viel war schon vorher klar. Die Studie an 342 Frauen mit einem durchschnittlichen Alter von 39 Jahren offenbart aber noch etwas anderes: Zucker verändert mit der Zeit bestimmte epigenetische Muster, die auf eine beschleunigte Alterung hinweisen. Die Wissenschaftler entnahmen den Probandinnen Speicheltests und untersuchten die molekularbiologischen Veränderungen der enthaltenen Zellen. Daraus konnten sie direkte Rückschlüsse auf die biologische Lebenserwartung und den Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen ziehen.

Empfohlen sind maximal 30 bis 50 Gramm am Tag

Diejenigen Frauen, die nur sehr wenig Zucker aßen – einige beschränkten sich auf Minimalportionen von nur 3 Gramm am Tag – standen sehr viel besser da als andere, die mehr als 315 Gramm des süßen Stoffs am Tag konsumierten. Die WHO empfiehlt übrigens höchstens 30 bis 50 Gramm pro Tag, das entspricht ungefähr einem Becher Fruchtjoghurt. Natürlich spielt auch die sonstige Ernährung eine wichtige Rolle. Die regelmäßige Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen ist mit einem geringeren biologischen Alter verbunden. Offensichtlich bewirken gesunde Nahrungsmittel das Gegenteil von Zucker, viele von ihnen wirken entzündungshemmend und antioxidativ.





Die sogenannte mediterrane Diät stach bei dieser Untersuchung besonders positiv hervor. Das untermauert die bisherigen Empfehlungen, die Ernährung auf frisches Obst und Gemüse, auf Olivenöl, Kräuter und Seefisch zu stützen. Wer auch nur auf 10 Gramm Zucker am Tag über längere Zeit verzichtet, dreht nach wissenschaftlicher Erkenntnis die biologische Uhr wieder zurück, im Raum stehen zwei Monate Gewinn. Und diesen Effekt genauer zu verifizieren, sind Langzeitstudien nötig.

