Sonne und Wind liefern unbeständigen Strom. An hellen Sommertagen sind die PV-Module stark gefordert, bei Regenwetter und erst recht bei Nacht gönnt sich die Photovoltaik eine Pause. Dann springt vielleicht, mit etwas Glück, der Wind in die Bresche. Bei zu hohen Windgeschwindigkeiten stehen die Windräder jedoch ebenso still wie während einer Flaute. Um aus diesem »Wackelstrom« einen beständigen Zufluss zu machen, braucht es Stromspeicher: In Kalifornien ging dafür nun ein riesiges Batteriefeld in Betrieb.





Großprojekt in der Wüste auf 2.000 Hektar Fläche

Die kalifornische Wüste bietet genügend Platz für Großprojekte. Der Stromspeicher Crimson Storage nimmt von der gewaltigen Fläche »nur« ungefähr 2.000 Hektar für sich Anspruch, mit der Aufgabe, die Grundlast im Stromnetz abzusichern. Wetterschwankungen spielen mit solchen Riesenspeichern keine Rolle mehr, die Batterien nehmen bei Sonne und Wind reichlich Energie auf, um diese bei Dunkelheit, Windstille und Sturm wieder abzugeben. Mehr als 47.000 Haushalte sollen von dem Energieprojekt profitieren.

280.000 Batteriemodule in 14.000 Schränken

Crimson Storage hat bei Nutzung eine Leistung von 350 Megawatt (MW) und kann bei voller Ausnutzung 1.400 Megawattstunden Energie liefern. Das System besteht aus 280.000 Batteriemodulen, die in 14.000 Schränken verstaut sind. 40 Personen haben allein daran ein halbes Jahr lang gebaut, ohne Fundamenterstellung und den Anschluss ans Netz. Die Anlage liegt im Riverside County, Kalifornien, westlich der Stadt Blythe. Die Genehmigung für das Großprojekt stammt aus Mai 2021: Es ist das erste Mal, dass auf Grundstücken des Bureau of Land Management (BLM) ein solcher Energiespeicher entstand. Die BLM verwaltet öffentliches Land in den USA und führt es einer wirtschaftlichen Verwertung zu.





So sieht das Projekt in natura aus

Eigentümer der Anlage sind der Solar- und Speicherproduzent Recurrent Energy sowie die Investmentfirma Axium Infrastructure. Zwei Versorgungsunternehmen haben zudem langfristige Verträge zur Nutzung von Crimson Storage unterzeichnet.: Southern California Edison und Pacific Gas and Electric. 15 Jahre Betriebszeit sind damit abgesichert.

Quelle: futurezone.at