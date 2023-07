Ab Ende 2023 wird er auch über Deutschlands Straßen rollen: der elektrische Mini-Flitzer von Fiat, der nach alter Tradition den Namen Topolino trägt. Nur 2,53 Meter ist das Microcar kurz und eigentlich eher ein komfortables E-Bike mit Überdachung, für alle, die damit durch die City oder zum Strand kurven wollen. Auf Wunsch gibt es sogar eine spezielle Beach-Ausstattung.





Ein Wagen ab 15 Jahre, der bis zu 45 km/h fährt

Den neuen Topolino dürfen voraussichtlich sogar schon Jugendliche ab 15 Jahre fahren. Er schafft es auf gerade mal 45 km/h und ist damit wirklich nicht für lange Strecken gemacht. Die Reichweite liegt bei etwa 75 Kilometern, normalerweise reicht das für die Fahrt zur Schule, zum Ausbildungsplatz oder zur Arbeit. Im Inneren befinden sich zwei versetzt angeordnete Sitze, die immerhin noch genügend Platz lassen, um dazwischen einen Koffer zu verstauen. Außerdem ist am Heck eine Box angebracht, um weiteres Gepäck unterzubringen.

Der Wagen ist nur 2,53 Meter kurz, verfügt über eine 5,4-kWh-Batterie und ist ausschließlich in der Farbe Mintgrün zu haben. Es gibt ihn in offener und geschlossener Version, die Außenspiegel sind im Vintage-Chromeffekt gehalten. Insgesamt wirkt das Fahrzeug ziemlich retro, und wer sich für die offene Version entscheidet, erhält statt Türen Seile in den Türöffnungen. Das Dach lässt sich in diesem Fall öffnen.





Als Zubehör gibt es sogar eine Dusche

Als Zubehör darf der frischgebackene Fiatfahrer sich einen Ventilator mit USB-Schnittstelle aussuchen, eine Isolierflasche und / oder Sitzbezüge, die sich in Strandtücher umwandeln lassen. Auch Bluetooth-Lautsprecher befinden sich im Angebot und, ja, seltsamerweise gibt es auf Wunsch eine integrierte Dusche. Woher dabei das Wasser kommen soll, ist allerdings schleierhaft. Sämtliche Extras sind im selben Mintgrün wie der Wagen gehalten.

Der Einstiegspreis wird auf der Fiat-Homepage mit 9890 benannt, doch ob das auch für Deutschland gilt, was man noch nicht. Alles in allem macht dieser Wagen Leuten Freude, die es nicht eilig haben, in der City wohnen und am besten noch strandnah leben. Ein Herz für alte Zeiten wäre vorteilhaft.

