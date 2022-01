IT-Spezialisten sind auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt und können dementsprechend hohe Gehälter verlangen. Nicht immer entsprechen die dann anfallenden Aufgaben allerdings auch der Gehaltsklasse. Diese Erfahrung musste auch ein US-Reddit-Nutzer machen. Über seine Erfahrungen berichtet er unter dem Pseudonym Throwaway59724. Auf der Plattform schreibt er im Detail über seine Erfahrungen bei einer mittelgroßen Anwaltskanzlei. Dort wurde er eingestellt, um Unterlagen und Beweisstücke in einer digitalen Cloud zu speichern. Er erhielt dazu als einziger einen Adminzugang, während alle anderen Angestellten jeweils nur Leserechte besaßen und in einem lokalen Netzwerk arbeiteten. Oder anders ausgedrückt: Die Aufgabe bestand darin, die digitalen Unterlagen zu ordnen und in die Cloud zu transferieren. Das Problem allerdings: Dies war auch die einzige Aufgabe des IT-Spezialisten, füllte aber keineswegs einen Acht-Stunden-Tag aus. Der Mitarbeiter verbrachte daher viel Zeit damit, nur so zu tun, als ob er arbeiten würde.





Im Homeoffice stellte der menschliche Mitarbeiter die Arbeit ein

Doch dann kam die Corona-Pandemie und die Anwaltskanzlei schickte ihre Angestellten ins Homeoffice. Dafür richtete er eine Remote-Workstation ein. Bis hierhin ist die Geschichte noch nicht besonders ungewöhnlich. Doch gleichzeitig programmierte der IT-Spezialist auch ein Script, das seine eigentliche Tätigkeit übernahm. Seitdem wird die Aufgabe des menschlichen Spezialisten vollständig von einer Software übernommen. Das Script sucht automatisiert nach neuen Dateien auf den lokalen Laufwerken, speichert diese in der Cloud und erstellt die benötigten Hash-Values. Für die anderen Mitarbeiter der Kanzlei sieht es deshalb so aus, als würde der IT-Spezialist einfach aus dem Homeoffice seine Arbeit erledigen. Tatsächlich arbeitet aber nur das Script. Der Witz an der Sache: Dies wurde inzwischen mehr als ein Jahr lang nicht bemerkt. Der IT-Spezialist erhielt also 90.000 Dollar Gehalt fürs Nichts tun. Aus dem IT-Fachmann ist inzwischen allerdings ein Social-Media-Phänomen geworden. Auf Reddit wurde die Geschichte mit unzähligen belustigten Kommentaren versehen und zahlreiche Blogs haben das Thema aufgenommen.





Die Digitalisierung sorgt für Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt

Dahinter stecken allerdings einige durchaus ernste Themen. So gewinnt die Digitalisierung in so gut wie allen Branchen immer stärker an Bedeutung. Für viele kleine und mittelständische Unternehmen stellt sie sogar eine existenzielle Frage dar. Allerdings muss sie auch mit der notwendigen Expertise umgesetzt werden. Denn sonst verursacht sie unnötig hohe Kosten und bringt weniger Vorteile mit sich als möglich wären. Wer einfach nur IT-Experten für viel Geld einstellt und diesen dann keine adäquaten Aufgaben überträgt, wird im Wettbewerb zurückfallen. Die Geschichte ist aber auch aus Sicht des sich wandelnden Arbeitsmarkts interessant. Denn schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass die zunehmende Automatisierung immer mehr klassische Arbeitsplätze kosten wird. Im Fokus stehen dabei zumeist aber eher vergleichsweise einfache Berufe und Tätigkeiten. Offensichtlich gibt es aber auch IT-Spezialisten, die Aufgaben ausführen, die sich vollständig automatisieren lassen. Zukunftsängste müssen diese aber eher nicht haben: Die Spezialisten sind weiterhin extrem begehrt bei den Unternehmen.

Via: Bored Panda