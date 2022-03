Ungesehen herumschleichen, heimlich Mäuschen Spielen, Gespräche belauschen oder einfach verschwinden, wenn es mal unangenehm wird: Unsichtbar Werden ist ein uralter Traum, der nicht so leicht auszulöschen ist. Märchen und Legenden handeln von magischen Gegenständen, die Menschen optisch verschwinden lassen, auch in der 80er-Jahre-Serie »Die Märchenbraut« und natürlich in Harry Potter wird der verlockende Gedanke aufgegriffen. Jetzt gibt es ein Tarnschild zu kaufen, das dich tatsächlich visuell verschwinden lässt, mit Zauberei hat das allerdings nichts zu tun.





Die Person ist weg, wie ausradiert

Ungefähr 65 Dollar kostet das kleinere Tarnschild mit einer Größe von 30 x 20 cm, wenn du es über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter orderst. Das größere Schild, hinter dem ein ganzer Mensch verschwinden kann, ist ungefähr 93 x 63 cm groß und schlägt mit ungefähr 394 Dollar zu Buche. Hinzu kommen natürlich noch die Versandkosten. Bislang existieren ungefähr 20 dieser Produkte, im Dezember soll die Auslieferung der bestellten Exemplare beginnen. Hinter dem Projekt steckt das britische Start-up »Invisibility Shield Co«, das nach eigener Ansicht die besten Unsichtbarkeitsschilde erfunden hat, die es je gab. Okay, ein wenig verschwommen wirkt der Hintergrund, wenn man hindurchschaut, aber die sich verbergende Person ist tatsächlich weg – wie ausradiert.

Das Schild funktioniert ohne Stromquelle

Das Entwicklerteam hat eine Vielzahl von Probedurchläufen hinter sich gebracht, bis es endlich klappte. Nun reflektiert die Platte das auf sie treffende Licht stark horizontal, sodass der direkt dahinter stehende Mensch nicht mehr zu sehen ist. Die Szenerie hinter der Person jedoch bleibt optisch erhalten. Eine externe Stromquelle ist für das Produkt nicht nötig, es funktioniert sozusagen von selbst. Das zur Herstellung der Tarnschilde verwendete Material ist extrem haltbar sowie UV- und temperaturbeständig. Es findet üblicherweise bei Außenbeschilderungen und an Schiffen Verwendung. Trotzdem sind die Produkte zu 100 recycelbar, sie werden außerdem in recycelbaren Kartons versandt.





So sieht das Tarnschild im Video aus

