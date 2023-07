In den USA hat das Medikament Wegovy bereits einen Hype ausgelöst. Es stammt vom dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk und wirkt stark appetitzügelnd. Wer unter Hungerattacken und einer daraus folgenden Adipositas leidet, hat gute Karten, die Spritze ab Montag auch hier in Deutschland verschrieben zu bekommen. Doch die Monatsration ist teuer – und das Medikament wirkt nur, solange es regelmäßig gespritzt wird.





Selbstzahler-Medikament kostet bis zu 300 Euro pro Monat

Abnehmen ist in Deutschland reine Privatsache. Medikamente, die allein der Körperfettreduzierung dienen sind deshalb keine Kassenleistung, der Patient muss die Kosten dafür selbst tragen. Und das, obwohl eine Gewichtsreduktion das Krankheitsrisiko deutlich mindert und somit auch die Krankenkassen entlastet. Wegovy kostet aktuell in der höchsten Dosis etwa 300 Euro im Monat, für Selbstzahler eine ziemliche Stange Geld. Für diesen Preis gibt es einen Fertig-Pen mit vier Rationen, die sich der Anwender einmal pro Woche selbst injiziert.

Verschreibungspflichtig und nur für bestimmte Patientengruppen

Das Medikament ist verschreibungspflichtig und nicht für Normalgewichtige vorgesehen. Ärzte dürfen es ihren Patienten mit Adipositas, also Fettleibigkeit, verordnen. Ein Body-Mass-Index von 30 gilt dabei als unterste Marke. Übergewichtige mit einem BMI ab 27, die mindestens eine durch Übergewicht bedingte Begleiterkrankung haben, fallen ebenso ins Schema. Dazu Jugendliche ab 12 Jahre, die mehr als 60 Kilogramm wiegen oder adipös sind. Doch Wegovy soll das Problem in all diesen Fällen nicht allein richten: Diät und Sport sind trotzdem angesagt, auch, wenn es schwerfällt.





Semaglutid wirkt als starker Appetitzügler

Die Spritze enthält den Wirkstoff Semaglutid, das die Wirkung des Hormons GLP-1 nachahmt. Er steigert das Sättigungsgefühl und verhindert Heißhungerattacken. Vor allem der Hype auf fettiges Essen verringert sich laut Studienlage. Veröffentlicht sind die Studienergebnisse im New England Journal auf Medicine. Beinahe 2000 Probanden erhielten 68 Wochen lang Wegovy und nahmen durchschnittlich 15 Prozent ab. Die Kontrollgruppe mit dem Placebo schaffte es nur auf 2 Prozent. Der Hersteller rechnet in Deutschland mit einer explosionsartigen Nachfrage und hat für das zweite Halbjahr dieses Jahres 200.000 Pens auf Halde gelegt.

