Unsere Ernährung macht etwas mit uns. Je nachdem, wie eng wir unserem tatsächlichen Nährstoffbedarf folgen, können die Auswirkungen positiv oder negativ sein. Der Essig gehört seit Jahrtausenden eng zu unserem Speiseplan: Forscher an der Arizona State University (ASU) gingen deshalb der Frage nach, was die tägliche Einnahme psychisch bewirkt. Und sie stießen auf einen interessanten Effekt.





28 Probanden mit Übergewicht, aber körperlich gesund

Schon aus vorherigen Untersuchungen war klar, dass Essigsäure verschiedene positive Gesundheitseffekte mit sich bringt, zum Beispiel reduziert sie das Risiko für Herzkrankheiten und hilft gegen Fettleibigkeit. Aber gibt es auch Wirkungen auf die Psyche? Die amerikanischen Wissenschaftler stellten für ihre Untersuchung eine Gruppe aus 28 Teilnehmern zusammen, allesamt körperlich gesunde Menschen, jedoch mit Übergewicht.

Die eine Hälfte nahm vier Wochen lang jeden Tag zwei Esslöffel Rotweinessig verdünnt mit einer normalen Mahlzeit ein. Darin sind ungefähr drei Gramm Essigsäure enthalten. Die andere Hälfte erhielt eine tägliche Tablette Essigsäure zum Frühstück, der Inhalt: schmale 0,025 Gramm. Alle Personen füllten Fragebögen zu ihrer psychischen Gesundheit aus, auch zu eventuellen Problemen mit Altersgenossen, zur Schlafqualität und zu zentralen Lebensereignissen. Anhand von Blutproben behielten die Forscher den Stoffwechsel im Blick.





Depressive Symptomatik bei 42 % stark gesunken

Die Teilnehmer mit der größeren Essigportion in flüssiger Form gaben zu 42 Prozent an, dass ihre depressionen Symptome stark zurückgegangen seien. Bei der Kontrollgruppe waren es nur 18 Prozent. Die erste Gruppe verzeichnete außerdem einen stark gestiegenen Nicotinamidspiegel, und das bei 86 Prozent der zugehörigen Probanden. Nicotinamid ist eine Form von Vitamin B3, ein essentielles Coenzym, das eine wichtige Rolle im Glukose-, Fettsäuren- und Aminosäurenstoffwechsel spielt. Es hatte sich also etwas Elementares an ihrem Stoffwechsel getan!

Die Wissenschaftler möchten nun weitere Forschungsarbeit in diese Thematik investieren, um noch mehr über die Wirkung von Essigsäure herauszufinden. Jetzt schon zeigt diese Studie, wie wegweisend schon kleine Eingriffe in unsere Ernährung sein können.

Quelle: forschung-und-wissen.de