Angst vor Spinnen? Forscher der Universität Basel in der Schweiz bekämpfen sie mit einer App fürs Smartphone, die auf erweiterter Realität beruht (Augmented Reality). Phobys basiert auf der Expositionstherapie und verwendet ein realistisches 3D-Spinnenmodell, welches in die reale Welt projiziert wird. „Für Menschen, die Angst vor Spinnen haben, ist es leichter, sich einer virtuellen Spinne auszusetzten als einer echten», erklärt Anja Zimmer, die die Entwicklung gemeinsam mit Dominique de Quervain leitete, Professor für kognitive Neurowissenschaften. Beim Anti-Spinnenangst-Training nähert man sich einer virtuellen Spinne, die in einer gewissen Entfernung auf dem Boden zu stehen scheint.





Deutlich weniger Angst und Ekel

Die Forscher untersuchten die Wirksamkeit von Phobys in einer klinischen Studie mit 66 Probanden. Die Hälfte der an Spinnenangst leidenden Studienteilnehmer absolvierte während zwei Wochen sechs halbstündige Trainingseinheiten mit Phobys, die andere Hälfte bekam nichts. Vor und nach der Behandlung näherten sich die Teilnehmer einer echten Spinne in einer durchsichtigen Box so weit, wie es ihre Spinnenangst zuließ. Die Gruppe, die mit Phobys trainiert hatte, zeigte deutlich weniger Angst und Ekel in der realen Spinnensituation und war in der Lage, näher an die Spinne zu gelangen als die Kontrollgruppe.

Training in neun Levels

Die App Phobys bietet neun verschiedene Levels, um der virtuellen Spinne näher zu kommen und mit ihr zu interagieren. Mit jedem Level werden die Aufgaben intensiver und damit schwieriger. Jedes Level endet mit einer Bewertung der eigenen Angst und des Ekels, und die App entscheidet, ob das Level wiederholt werden sollte oder zum nächsten fortgeschritten werden kann. Die App verwendet zudem spielerische Elemente, wie belohnende Feedbacks, Animationen und Soundeffekte, um die Motivation hoch zu halten.





Hilfe gibt es in App Stores

Mit Hilfe der GeneGuide AG, einem Spin-off-Unternehmen der Universität Basel, wurde die App weiterentwickelt und ist nun in den App Stores für viele iPhones und Android-Smartphones erhältlich. Betroffene mit leichter Spinnenangst können die App in Eigenregie nutzen. Bei Menschen mit einer ausgeprägten Spinnenangst empfehlen die Forschenden die Nutzung der App in Begleitung einer Fachperson. Ob man Angst vor einer virtuellen Spinne hat, kann in der App gratis getestet werden.

via