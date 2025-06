Wissenschaftler:innen aus China gelang ein bedeutender Durchbruch bei der Übertragung von Daten zwischen Satelliten und der Erde.Dem Forschungsteam gelang es, unter Einsatz eines kleinen Zwei-Watt-Lasers Daten mit einer Geschwindigkeit von einem Gbit/s über eine Distanz von 36.000 Kilometern zu übertragen. Damit ist die Übertragungsrate fünfmal höher als die bei Elon Musks Satelliteninternet Starlink.





Fünfmal schneller als Starlink

Die Leistung eines Zwei-Watt-Lasers entspricht etwa der einer Kerze. Dennoch gelang es, eine stabile Verbindung mit außergewöhnlich hoher Übertragungsrate herzustellen. Die durchschnittliche Übertragungsrate von Starlink-Satelliten liegt zumeist im mittleren zweistelligen Mbit/s-Bereich. Das System aus China konnte dagegen in den Gigabitbereich vordringen und benötigt dafür nur einen Bruchteil der Leistung. Mit ihm wäre es etwa möglich, einen HD-Film innerhalb von weniger als fünf Sekunden zwischen Shanghai und Los Angeles zu übertragen. Die Technologie könnte daher die Zukunft der Kommunikationstechnolgie haben.

Entwickelt wurde sie unter Leitung der Proff. Wu Jian und Liu Chao. Mit der Technologie konnte eines der größten Promleme in der optischen Satellitenkommunikation gelöst werden, nämlich die sogenannten atmosphärischen Turbulenzen. Diese können Lasersignale auf dem Weg zur Erde verzerren oder sogar unbrauchbar machen. Um dieses Problem zu lösen, kombinierten die Forscher:innen zwei bestehende Technologien, die zuvor nur unabhängig voneinander genutzt wurden. Mit der sogenannten Adaptiven Optik werden Signalverzerrungen in Echtzeit ausgeglichen. Die Multi-Dimensional Reception (MDR) wiederum fängt auch gestreutes Licht auf. Die beiden Technologien wurden zu einem sogenannten AO-MDR-System verbunden. Dieses verbessert sowohl die Signalstabilität als auch die Verbindung an sich.





Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Dem Team gelang es zu demonstrieren, dass das System auch bei großen Distanzen sehr widerstandsfähig gegen atmosphärische Störungen ist. Dabei kommt die Technologie ohne Bodenstationen aus, was die Kosten drastisch reduziert.

Die neue Technologie hat das Potential, die Kommunikationstechnologien deutlich voranzubringen. Derartige laserbasierte Satellitenkommunikation ist nicht nur pfeilschnell, sondern bietet auch geringe Latenzen und eine verbesserte Sicherheit. Die Technologie könnte etwa in GPS-Systemen oder in der Echtzeitkommunikation während Raumfahrtmissionen genutzt werden.

via TheEconomist