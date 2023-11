Aktuell wird in der Arbeitswelt über die Vier-Tage-Woche diskutiert. Manch ein Vordenker ist hier schon weiter. So hält der Microsoft-Gründer Bill Gates auch eine Drei-Tage-Woche für möglich. Ein wesentlicher Faktor dabei dürfte künstliche Intelligenz sein.





Die Chancen von KI

Dass Technologie den Menschen in jedem einzelnen Arbeitsbereich ersetzen kann, darf bezweifelt werden. Der Milliardär Bill Gates sprach in Trevor Noahs Podcast „What Now?“ nun jedoch davon, dass künstliche Intelligenz möglicherweise sogar zu einer Drei-Tage-Woche führen könnte. Das Thema kam auf, als es um die Bedrohung von Arbeitsplätzen durch KI ging. Bill Gates sah keine Bedrohung, eher eine Chance auf eine Zukunft, in der Menschen „nicht mehr so hart arbeiten müssen“.

„Wenn man eines Tages eine Gesellschaft hat, in der man nur noch drei Tage pro Woche arbeiten muss, ist das wahrscheinlich in Ordnung„, so der Microsoft-Gründer. Er sieht eine Welt, in der Maschinen in der Lage sind, Lebensmittel und andere Dinge herzustellen und Menschen nicht mehr fünf Tage die Woche zur Arbeit müssen, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erreichen.





Nur noch drei Tage arbeiten

Bill Gates sieht künstliche Intelligenz bekanntermaßen nicht nur positiv. Bereits früher wies er auf Risiken hin, die mit der Nutzung von KI einhergehen, wenn diese missbraucht wird. Erst im Juli veröffentlichte er auf Gatesnote einen Blogbeitrag, in dem er sich den potenziellen Auswirkungen von KI widmete.

„Ich glaube nicht, dass die Auswirkungen der KI so dramatisch sein werden wie die der industriellen Revolution, aber sie werden sicherlich so groß sein wie die Einführung des PCs. Textverarbeitungsprogramme haben die Büroarbeit nicht abgeschafft, aber sie haben sie für immer verändert. Arbeitgeber und Arbeitnehmer mussten sich anpassen, und das taten sie auch„, schrieb Gates damals.

Der Gedanke an eine kürzere Arbeitswoche kommt nicht nur von Bill Gates. Der CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, sagte kürzlich, dass die nächste Generation von Arbeitnehmern durch KI in Zukunft nur noch dreieinhalb Tage werde arbeiten müssen. „Ihre Kinder werden 100 Jahre alt werden und dank der Technologie keinen Krebs haben, und sie werden wahrscheinlich dreieinhalb Tage pro Woche arbeiten, so Dimon.