Abnehmen ist meistens ein Kraftakt: die Nahrungsumstellung, der Verzicht, nicht nur für ein paar Tage, sondern dauerhaft. Dann kommt noch der Sport dazu, regelmäßige physische Anstrengungen, die einige Disziplin erfordern. Spaß macht das nur begrenzt, darum scheitern die meisten Diäten. Aber Abnehmen im Schlaf ist leider nicht möglich, oder doch?





Wie wirkt sich Schlaf aufs Körpergewicht aus?

Regelmäßiger ausgiebiger Schlaf ist gesund, aber wirkt er sich auch aufs Körpergewicht aus? In letzter Zeit mehren sich die Hinweise, dass Schlafmangel ein wichtiger Risikofaktor für Adipositas ist, doch wie steht es andersherum: Wirkt sich genügend Schlaf positiv auf das Körpergewicht aus? Dieser Frage ging Esra Tasali von der Universität von Chicago mit ihrem Team nach. Sie arbeitet in der Abteilung für Öffentliche Gesundheit und veröffentlichte eine entsprechende Studie in der Fachzeitschrift »JAMA Internal Medicine«. In ihrer Untersuchung kam tatsächlich heraus, dass 1,2 Stunden mehr Schlaf je Nacht dazu führen, dass Menschen durchschnittlich 270 Kilokalorien pro Tag weniger zu sich nehmen. Ganz automatisch.

Probanden sollten ihre Schlafdauer erhöhen

An der Untersuchung nahmen zwischen November 2014 und Oktober 2020 achtzig Probanden teil, die Übergewicht, aber keine Adipositas hatten. Das mittlere Alter lag bei knapp 30 Jahren, jeder Teilnehmer schlief von sich aus unter 6,5 Stunden pro Nacht. Die eine Hälfte der Gruppe erhielt die Anweisung, die Schlafdauer pro Nacht möglichst auf 8,5 Stunden zu erhöhen – die andere nicht. Die Forscher überwachten mit technischen Mitteln alle für die Studie wichtigen Parameter wie die Energieaufnahme, den Energieverbrauch, das Gewicht und die tatsächliche Schlafdauer.





Die Gruppe, die sich nach eingehender Beratung mehr Schlaf holte, reduzierte ihre Energieaufnahme pro Tag um die besagten 270 Kilokalorien. Die Kontrollgruppe blieb auf demselben Level wie vorher. Der Energieverbrauch änderte sich bei beiden Gruppen nicht. Das bedeutet: Mehr Schlaf bremst den Appetit. Aber sind 270 Kilokalorien nicht ziemlich wenig? Nein, sagen die Autoren: Laut anderer wissenschaftlicher Studien führen schon 100 Kilokalorien mehr pro Tag zu einer Gewichtszunahme von 4,5 kg innerhalb von drei Jahren. 270 Kilokalorien bedeuten also auf Dauer eine erhebliche Reduktion, und das ohne jegliche Diät.

Quelle: science.orf.at