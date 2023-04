Der Boxsack steckt normalerweise selbst die härtesten Schläge ein, ohne sich zu wehren. Das kann sich jetzt ändern. Mit einem umschnallbaren Roboter teilt der lederne Behälter selber aus. Er besitzt zwei Arme, die zum Wohl des Trainierenden schaumstoffummantelt sind und hin und wieder blitzschnell zuzuschlagen versuchen. Kinnhaken können sie allerdings nicht verteilen, weil sich die boxenden Arme nur horizontal bewegen.





Finanzierungsziel schon weit übertroffen

„Boxing Buddy“ heißt das Gerät des gleichnamigen Unternehmens aus New York City, das derzeit über die Crowdfunding-Plattform Indigogo Geld einsammelt, um den Produktionsanlauf zu finanzieren. Das bescheidene Ziel von 9128 Dollar ist mit mehr als 24.000 Dollar bereits deutlich übertroffen, obwohl die Aktion noch rund 40 Tage lang läuft. Wer sich beteiligt kann sich den wehrhaften Boxsack-Zusatz mit Frühbucherrabat für 249 statt 499 Dollar sichern. Ausgeliefert wird ab September.





Harte Schläge sind nicht vorgesehen

Ziel ist es natürlich, den Schlägen auszuweichen. Wer nicht schnell genug ist wird getroffen, aber nicht hart. Und das ist ja auch lehrreich, denn Boxer müssen auch einstecken können. Boxing Buddy wiegt zwei Kilogramm und lässt sich in wenigen Minuten installieren. Der Lithium-Ionen-Akku, der die Motoren der schlagenden Arme mit Strom versorgt, soll bis zu zehn Stunden halten.

Drei Modi, vier Schwierigkeitsgrade

Mit Hilfe einer Smartphone-App kann der Trainierende den Schläger via Bluetooth in einen von drei Modi versetzen. Es gibt den Zufalls-Sparring-Modus, bei dem mal der eine, mal der andere Arm zuschlägt. Auch deren Schlaggeschwindigkeit und -häufigkeit ist dem Zufall überlassen. Im benutzerdefinierten Modus lassen sich diese Variablen vorprogrammieren, sodass der Nutzer sich auf Bereiche konzentrieren kann, in denen er mehr Übung benötigt. Schließlich gibt es noch den Coach-Modus, bei dem ein Trainer die Arme in Echtzeit fernbedient. Darüber hinaus können die Benutzer in jedem Trainingsmodus einen von vier Schwierigkeitsgraden auswählen.

Boxing Buddy soll die Selbstverteidigungsfähigkeit verbessern, Stress reduzieren, die Geschicklichkeit beim Vermeiden von Treffern erhöhen, das Selbstvertrauen stärken und die Beinarbeit sowie die körperliche Fitness verbessern.

via