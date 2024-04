In Saudi Arabien gilt das Prinzip »höher, schneller, weiter«. Jetzt soll dort ein neuer Airport entstehen, der mal wieder (fast) alle Rekorde bricht: Der King Salman international Airport soll der größte Flughafen der Welt werden, allerdings nicht, was die Zahl der Runways betrifft. Da bleiben andere Airports weiter an der Spitze.





Größter Flughafen der Welt in Riad geplant

Das Königreich Saudi-Arabien strebt eine immer größere Unabhängigkeit von Erdölexporten an und baut deshalb mit dem vorhandenen Vermögen andere, vielversprechende Kapazitäten aus. Tourismus und Hightech gehören zu den Märkten, die sich das Land nach und nach erschließt. Nun soll in der Hauptstadt Riad der größte Flughafen der Welt ensttehen, als Infrastruktur-Basis für die weitere Entwicklung. Die Eröffnung des King Salman International Airports ist für das Jahr 2030 geplant.

Bis zu 120 Millionen, später 185 Millionen Passagiere im Jahr

Die Erwartungen sind hoch: Der neue Airport soll bis 120 Millionen Passagiere im Jahr abfertigen können, ab 2050 sogar 185 Millionen. Zum Vergleich: Der bisher größte Flughafen der Welt in Atlanta fertigt jährlich 93,7 Millionen Passagiere ab. Auf dem zweiten Platz liegt Dallas mit 73,4 Millionen Passagieren und auf dem dritten Rang Denver mit 69 Millionen Fluggästen. Der größte europäische Flughafen befindet sich in Istanbul, er schafft es auf 64,3 Millionen Passagiere im Jahr, also in etwa auf die Hälfte der geplanten Fluggäste in Saudi-Arabien.





Mehr als eine Million Flugzeuge pro Jahr

Mehr als eine Million Flugzeuge pro Jahr sollen auf dem King Salman International Airport landen. Er wird sich über eine Fläche von 57 Quadratmetern erstrecken und über sechs parallele Start- und Landebahnen, sogenannte Runways, sowie über 4 Terminals verfügen. Hinzu kommt ein eigener Cargo-Bereich. Der Airport Chicago O’Hare würde die meisten Runways der Welt behalten, er wartet mit 8 parallelen Start- und Landebahnen auf. Der Flughafen Dallas / Forthworth hat 7, Amsterdam Schipol 6 Runways.

Bauen wird den neuen Airport die Mace Group aus Großbritannien, mit der Projektplanung gefasst sich das weltbekannte Architekturbüro »Foster + Partners«, ebenfalls aus Großbritannien.

Quelle: futurezone.at