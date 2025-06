Wer es als Mutter oder Vater einmal mitgemacht hat, weiß, was eine Mittelohrentzündung beim Kleinkind bedeutet: tagelang Schmerzen, Weinen und Schreien – und immer wieder oral verabreichte Schmerzmittel plus Antibiotika. Das Elend zieht sich in die Länge, weil die Wirkstoffe den Entzündungsherd nur über Umwege erreichen und erst den ganzen Körper fluten müssen. Als Konsequenz drohen eine erhöhte Gefahr für Nebenwirkungen und steigende Antibiotikaresistenz. Nun haben Forscher ein Gel entwickelt, das direkt im Ohr hilft – und zwar schnell.





Wie gelangt das Gel über das Trommelfell ins Ohr?

Eine einzige Dosis dieses Gels soll Ohrinfektionen innerhalb 24 Stunden beseitigen. Davon profitieren vor allem Babys und Kleinkinder, die besonders anfällig für die schmerzhaften Entzündungen sind. Ein weiterer Vorteil liegt auf der Hand: Die Antibiotikum-Dosis muss gar nicht mehr so hoch sein, wenn sie direkt vor Ort und eben nicht im ganzen Körper wirkt. Doch wie gelangt der Wirkstoff überhaupt ins Ohr? Genau diese Frage ist es, die Wissenschaftler bislang nicht beantworten konnten, denn zwischen Innenohr und Außenwelt spannt sich immer noch das Trommelfell als kaum überwindbare Barriere. Das Team von Assoc. Prof. Rong Yang und Kollegen an der Cornell University wandte sich in ihrer Forschung den kugelförmigen mikroskopischen Strukturen zu, die als Liposome bekannt sind.

Negativ geladene Liposome sind die Lösung!

Positiv geladene Liposome können biologische Barrieren durchdringen – mit einem medizinischen Wirkstoff ausgestattet, gelangen sie auch an schwer erreichbare Körperstellen. Doch dieser »Schmuggel« funktioniert nicht beim infizierten Trommelfellgewebe, stellten die Forscher fest. Um das Hindernis zu überwinden, müssen die Liposome negativ geladen sein, dann klappt der Übergang von außen nach innen perfekt. Also verkapselte Yangs Team das Antibiotikum Ciprofloxacin in eben diese negativ geladenen Liposome und fügte noch ein temperaturempfindliches Hydrogel hinzu. Ihr neu geschaffenes Medikament testeten die Forscher an Chinchillas mit Mittelohrentzündung, da die Mittelohrstruktur dieser Nagetiere dem des Menschen sehr ähnlich ist.





Das neue Gel heilte alle Tiere innerhalb von 24 Stunden!

Nun die positive Überraschung: Alle Tiere, die nur eine einzige Dosis dieser Gel-Version erhielten, waren innerhalb von 24 Stunden vollständig geheilt. Diverse Kontrollgruppen mit anderen Gel-Varianten brauchten sieben Tage, bis ein Viertel bzw. die Hälfte der Tiere die Entzündung los war. »Eine Einzeldosis-Behandlung von Mittelohrentzündungen ist ein bedeutender Schritt nach vorn, um die Belastung für Familien zu verringern und die Ergebnisse für kleine Kinder zu verbessern«, gibt Yang bekannt. »Ich bin sehr gespannt auf die nächste Phase der Übertragung dieser Technologie vom Labor in die Klinik, da sie das Potenzial hat, die Therapietreue der Patienten zu verbessern, Antibiotikaresistenzen zu verringern und letztlich die Art und Weise zu verändern, wie Kinder mit Antibiotika behandelt werden.«

Quelle: acs.org