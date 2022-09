Während Elektromobilität auf der Straße ein immer größeres Thema ist, ist sie in der kommerziellen Luftffahrt quasi nicht existent. Der Grund dafür ist nicht etwa fehlender Wille, sondern die Tatsache, dass E-Mobilität in der Luft nur einen sehr begrenzten Einsatzbereich hat. Bei Air Canada will man dennoch in naher Zukunft elektrisch betriebene Flugzeuge einsetzen.





Elektrischer Flugbetrieb für Ultra-Kurzstrecken

Die kanadische Fluggesellschaft hat zu diesem Zweck 30 Elektro-Hybridflieger des Typs ES-30 bestellt. Das Ziel dahinter ist ein umweltfreundlicherer Flugbetrieb. Zusätzlich beteiligt sich die Fluglinie eine Beteiligung am schwedischen Hersteller Heart Aerospace in Höhe von 5 Millionen US-Dollar.

In den Flugzeugen finden jeweils 30 Passagiere Platz. Ab 2028 sollen sie dann für Air Canada fliegen. Die Maschinen werden mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben und sind im Batteriebetrieb emissionsfrei. Die Reichweite im reinen Batteriebetrieb beträgt bei voller Beladung etwa 200 Kilometer. Werden zusätzlich die Reserve Hybridgeneratoren eingesetzt, ist eine Reichweite von 400 Kilometern möglich. Die Generatoren sollen laut Aussagen der Airline mit „nachhaltigem“ Benzin betrieben werden. Mit 25 Passagieren sei sogar eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern möglich. Die Batterien können innerhalb von 30 bis 50 Minuten wieder aufgeladen werden.





Ab 2050 keine Emissionen mehr

Mit den Flugzeugen will Air Canada Regional- und Pendlerstrecken bedienen. Mittelfristig ist auch die Versorgung kleinerer Gemeinden mit einer Anbindung an den Luftverkehr geplant.

„ Die Aufnahme des Elektro-Regionalflugzeugs ES-30 von Heart Aerospace in unsere Flotte ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, bis 2050 keine Emissionen mehr zu verursachen„, so Michael Rousseau, der Präsident von Air Canada.

Auch in Deutschland gibt es Pläne zum Einsatz von Elektroflugzeugen. So hat etwa die Deutsche Post mitgeteilt, dass sie bei dem Unternehmen Eviation zwölf elektrische Frachtmaschinen für den Kurzstreckenbetrieb bestellt habe. Der Hersteller erwartet, die Flugzeuge 2024 ausliefern zu können. Die Maschinen sind Single-Pilot-Rated, können also von nur einem Piloten geflogen werden und dabei 1,2 Tonnen Fracht transportieren – bei einer maximalen Reichweite von 815 Kilometern.

via Air Canada