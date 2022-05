Die Entwicklung zeichnet sich schon länger ab, doch nicht jedem behagt sie. Nun setzt sich Mercedes eine enge Frist zur Abschaffung des manuellen Schaltgetriebes. Schon nächstes Jahr soll es so weit sein, dann geht es Schritt für Schritt in Richtung reiner Automatik. Das Kupplungspedal fliegt natürlich mit raus: Für eingefleischte Schaltfans brechen damit harte Zeiten an.





Elektromobilität ohne Schaltung sei vermehrt gefragt

Die Kundennachfrage nach Schaltgetrieben sei so stark gesunken, sagt man bei Mercedes, dass nun ihr Ende bevorsteht. Menschen kaufen vermehrt reine Elektroautos oder Plug-in-Hybridfahrzeuge, ihr Geschmack habe sich geändert. Elektromobilität sei insgesamt insgesamt vermehrt gefragt, ob vollelektrisch oder teileleketrisch. E-Autos verfügen normalerweise über ein richtiges Getriebe, weil der elektrische Motor seine Kraft über ein breites Drehzahlband überträgt; ein Gangwechsel ist damit nicht mehr nötig. Für Mercedes selbst bedeutet es eine finanzielle Ersparnis, wenn das Schaltgetriebe wegfällt.

Immer wenige Mercedes-Modelle verfügen über Schaltgetriebe

Mittlerweile besitzen ohnehin nur noch einige Modelle der A- und B-Klasse und des CLA ein drittes Pedal. Die betreffenden Wagen verfügen über einen schwächeren Motor und zu einem relativ günstigen Preis zu haben. Auf einigen Märkten sind sie nicht bestellbar. Hinzu kommt ausgerechnet die neue T-Klasse mit ihrem Schaltgetriebe.





Im Oktober 2020 deutete sich der Trend bei Mercedes schon an, die aktuelle C-Klasse (W206) gibt es bereits nur noch mit Automatik. Bis Ende der 20er strebt der Konzern an, nur noch Elektroautos zu bauen, allerdings in Abhängigkeit zu denn dann aktuellen Marktbedingungen.

Fahren ohne Schalten: Wie fühlt sich das an?

Fahren ohne Schalten – vielen langjährigen Autofahrern dürfte das schwerfallen. Der Griff nach rechts geht demnächst in Leere, und auch der Kupplungsfuß hat nichts mehr zu tun. Einigen wird es vorkommen wie eine neue Welt, wenn sie auf Automatik umsteigen müssen. Andere fahren vielleicht ihren alten Schaltgetriebe-Wagen, bis er auseinanderfällt. Wer freut sich auf die reinen Automatikzeiten?

Quelle: motor1.com