Alle zeigen im Netz stolz ihre neuesten Urlaubsfotos – nur du hast keine vorzuweisen? Wem der Traumurlaub zu teuer ist, kann sich jetzt per App zu weltweiten Touristenattraktionen boomen und mit gefakten Fotos angeben. Die Downloadzahlen steigen: Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?





Täuschend echte Urlaubsfotos, die keine sind

Laden diese Menschen »Endless Summer« nur zum Spaß herunter – oder täuschen sie mit den Bildern wirklich ihren Traumurlaub vor? Die Ergebnisse sind jedenfalls in vielen Fällen täuschend echt, sagen Tester im Netz. Das bedeutet, dass der Trick funktioniert und du deinen Freunden tatsächlich suggerieren kannst, aktuell am Taj Mahal oder auf den Twin Peaks in San Francisco zu sein. Für die Nutzung der iOS-App erhält jeder Nutzer aktuell ein paar Gratis-Credits. Ist er erst einmal angefixt, muss er sich Zusatzpakete kaufen.

Die App versetzt dich an zufällige Hotspots der Welt

Das Prinzip ist einfach: Du machst innerhalb der App ein Selfie von dir und das System generiert direkt dein nächstes Urlaubsfoto. Du erscheinst unter dem Eiffelturm, zu Füßen der Freiheitsstatue, am Dom von Florenz oder am coolsten Photospot von Kapstadt. Die Arbeit erledigt die KI Nano Banana von Google. Der Haken an der Sache: Bislang versetzt der Algorithmus dich zufällig irgendwo hin, du kannst deine Reise nicht selbst bestimmen. Mit genügend Credits kannst du den »Room Service« aktivieren und du erhältst immerhin zwei Bilder auf einmal von derselben Destination.





Alles eine große Spaßveranstaltung?

Einfacher geht es nicht – verbesserungswürdig ist es aber schon. Ein weiteres Handicap: Endless Summer ist aktuell noch nicht für Android erhältlich. Außerdem bleibt unsere Frage vom Anfang offen: In welcher Gesellschaft faken Menschen ihre Urlaubsbilder? Wird »Mehr-Schein-als-Sein« immer mehr zum Grundprinzip, während hinter den Kulissen die künstliche Intelligenz Fahrt aufnimmt? Haben wir es verstärkt nötig, einander zu belügen – oder ist das alles eine einzige Spaßveranstaltung?

Quelle: futurezone.at