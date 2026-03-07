Der Deutschen Bahn eilt ihr Ruf voraus; Witze über ihre Unpünktlichkeit gibt es bereits zuhauf. Bestimmt hat auch schon der eine oder andere Scherzbold auf Zugverspätungen gewettet, schließlich kommen die so zuverlässig, wie man sich die Bahn wünscht. Der Wiener Caio van Caarven ist einer von denen, der seine Frustration lieber in Humor als in Wut umsetzt. Er war schon öfter mit unserer Deutschen Bahn unterwegs und betreibt einen gut besuchten Instagram-Kanal, mit dem er nun sein nagelneues Wettportal bahn.bet bewirbt.





Mir Spielgeld auf echte Verspätungen wetten

2 Monate bastelte van Caarven an der neuen Plattform, teilweise mit 80 Wochenstunden. Nun ist das Werk vollbracht und jeder, der möchte, kann dort auf echte Verspätungen wetten. Echtes Geld ist allerdings nicht zugelassen. Wer sich registriert, erhält 1.000 »Dollar« Spielgeld, die er als Wetteinsatz verprassen oder gründlich vermehren kann. Der Organisator gab bereits auf Instagram bekannt, innerhalb von 24 Stunden rund 150.000 Wettbegeisterte aktiviert zu haben.

Auf dem Dashboard sind die laufenden Wetten zu sehen, ebenso wie die zugehörigen Nutzerkommentare. Geht der Zug endlich durchs Ziel, verteilt der Algorithmus automatisch die Erlöse. Derjenige, der die tatsächliche Verspätung am genauesten trifft, erhält die meisten Spieldollars – aber auch die Plätze danach werden nach einer festen Quote bedacht.





Investoren sehen reale Geldquelle im Portal

Angeblich hat van Caarven für sein Projekt bereits Investorenanfragen erhalten, die darin eine echte Geldquelle sehen. Auch er selbst glaubt daran, dass sich aus bahn.bet noch mehr machen lässt. Der Bayerische Rundfunk fragte außerdem schon bei der Bahn selbst an, wie ihr das Projekt gefällt. Eine Antwort blieb bislang aus, aber van Caarven konnte sich einen altklugen Kommentar nicht verkneifen: »Ich weiß nicht, wie pünktlich der Humor bei der Deutschen Bahn eigentlich ankommt.«

Bekannt ist der gebürtige Brasilianer auf Instagram wegen seiner Comedy-Posts und satirischen Kochprojekte. @caarven folgen aktuell 214.000 Fans.

Quelle: futurezone.at