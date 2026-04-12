Per Anruf, SMS, WhatsApp und E-Mail trudeln regelmäßig neue betrügerische Nachrichten ein, die nicht so leicht als solche erkennbar sind. Vor allem Senioren geraten ins Visier der Abzocker, weil bei ihnen die Tricks besonders fruchtbar sind. Durch KI-Systeme vergrößert sich das Problem nun noch, denn sie simulieren täuschend echt die Wirklichkeit. Die Enkelin eines Betrugsopfers unternimmt aktiv etwas dagegen, mit einer neuen App, die Betrug erkennt und ihn aussortiert, bevor er das Postfach erreicht.





Eine betrogene Großmutter weckte die findige Enkelin auf

Wie so oft begann alles mit Angstmacherei: Rita Barbosas Großmutter erhielt einen Anruf, der ihr das Gefühl gab, dringend gefährlichen Schmutz aus ihrem Trinkwasser filtern zu müssen. Sie kaufte zu diesem Zweck vier »Spezialfilter« zu je 1.000 Euro, die im normalen Handel nur rund 20 Euro kosten. Solche Betrügereien folgen sehr oft einem ähnlichen Schema: Ein Schockzustand wird erzeugt, um aus emotionalen Turbulenzen Geld zu schlagen. Die findige Enkelin, die einen Masterstudiengang in Künstlicher Intelligenz mit Anwendungen in der Medizin an der Universität Hamburg absolviert, möchte nun mit ihrer neuen App verhindern, dass noch mehr Menschen teuer für ihre Gutgläubigkeit bezahlen müssen.

Für die Entwicklung nahm Rita ihren Bruder Tiago mit an Bord, der in Sachen Cybersicherheit tätig ist. Mittlerweile konnten die beiden auch die portugiesische Polizei für öffentliche Sicherheit sowie einige weitere Akteure als Unterstützer für ihr Projekt gewinnen. Die Guardião-App gegen Internetbetrug befindet sich jetzt im Testbetrieb und hat in Deutschland sogar schon einen Wettbewerb gewonnen: den Cursor Hackathon AI. Saubere Filterung von Fake-Nachricht, ohne Probleme mit dem Datenschutz, das ist das Ziel der Geschwister.





»Neben dem Geld geht es auch um Angst, Unsicherheit und Isolation«

Nach der Installation ihrer App soll der Nutzer praktisch nichts mehr tun müssen. Nur noch die erforderlichen Berichtigungen erteilen und schon werden Anrufe und SMS per KI durchleuchtet und bei Betrugsabsicht direkt blockiert. Ob die Gefahr besteht, dass beispielsweise echte Hilferufe aus der Familie nicht mehr durchkommen, weil sie einem Betrugsmuster ähneln? Ausführliche Tests mit Tausenden Anwendern sollen diese Möglichkeit eliminieren. »Neben dem Geld geht es auch um Angst, Unsicherheit und Isolation. Das belastet die Betroffenen oft stärker als der finanzielle Verlust selbst«, sagte Rita Barbosa und spricht damit den meisten Menschen aus dem Herzen.

Quelle: euronews.com