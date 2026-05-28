Pinguine sind Meister der Temperaturregulierung. Ob arktischer Sturm oder gleißende Sonne, ihr Gefieder hält die Körperwärme stabil, ohne dass die Tiere irgendetwas dafür tun müssen. Chinesische Forscher:innen haben dieses Prinzip jetzt in ein flexibles Material übersetzt, das je nach Bedarf heizt, kühlt und gleichzeitig Mikrowellen blockiert, und das alles ohne Stromzufuhr.





Zwei Seiten, zwei Funktionen

Das Herzstück des neuen Materials ist ein sogenannter Janus-Film, benannt nach dem zweigesichtigen römischen Gott. Die Folie hat zwei völlig unterschiedliche Seiten, die entgegengesetzte thermische Aufgaben übernehmen.

Eine Seite ist auf Heizen ausgelegt: Das eingearbeitete Vanadiumdioxid (VO₂) absorbiert bei Sonnenlicht 94,5 Prozent der eintreffenden Solarenergie und wandelt sie in Wärme um. Im Labor erreichte diese Seite Temperaturen von bis zu 73 Grad Celsius, im Freien sogar rund 87 Grad. Die andere Seite funktioniert umgekehrt: Siliziumdioxidpartikel und eine poröse Struktur streuen das Sonnenlicht, sodass kaum Wärme aufgenommen wird. Gleichzeitig strahlt sie Wärme effizient in den Himmel ab. Die Kühlseite reflektiert dabei mehr als 90 Prozent des Sonnenlichts und emittiert 97,1 Prozent der mittleren Infrarotstrahlung.





Wer heizt und wer kühlt, entscheidet allein die Ausrichtung der Folie. Keine Elektronik, kein Akku, keine beweglichen Teile.

Das Geheimnis: Vanadiumdioxid

VO₂ ist ein ungewöhnliches Material mit einer Art Doppelpersönlichkeit: Bei niedrigen Temperaturen verhält es sich wie ein Isolator. Erhitzt es sich auf rund 68 Grad Celsius, wechselt es abrupt in einen metallischen Zustand. Dabei sinkt der elektrische Widerstand um rund vier Größenordnungen, also um das Zehntausendfache.

Für den Aufbau des Films betteten die Forscher:innen VO₂ in mikroskopisch feine faserartige Strukturen innerhalb einer flexiblen Polymerschicht ein. Sobald die Heizseite der Folie durch Sonnenlicht warm wird, bilden diese Fasern leitfähige Pfade durch das Material. Die Oberfläche beginnt daraufhin, Mikrowellen zu reflektieren und zu absorbieren, statt sie durchzulassen.

Das ist der Schlüssel zur dritten Funktion: elektromagnetische Abschirmung.

Mehr als Heizen und Kühlen

Viele Materialien können eines: entweder isolieren oder leiten, entweder heizen oder kühlen. Das neue Janus-Design kombiniert dagegen dynamische Wärmeregulierung mit breitbandiger Mikrowellenmodulation in einer einzigen Architektur. Das macht es für Anwendungen interessant, bei denen mehrere Anforderungen gleichzeitig gelten.

Denkbar sind zum Beispiel Außenverkleidungen für Gebäude, die im Sommer kühlen und im Winter wärmen, ohne dass jemand etwas umschalten muss. Auch Fahrzeugoberflächen, Schutzhüllen für Elektronik im Freien oder Antennensysteme könnten von dieser Kombination profitieren. Forscher:innen sehen das Material als Ausgangspunkt für adaptive Oberflächen in Gebäuden, Fahrzeugen und Outdoor-Elektronik.

Nächster Schritt: Praxistest

Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Advanced Functional Materials. Das Team plant nun, das Material über längere Zeiträume in realen Umgebungen zu testen, um Haltbarkeit und Leistung unter wechselnden Wetterbedingungen zu prüfen.

Dass Pinguine dabei als Blaupause dienten, ist kein Zufall. Die Natur hat Millionen Jahre damit verbracht, genau das Problem zu lösen, das Ingenieur:innen heute beschäftigt: Wie bleibt ein System stabil, egal was die Umgebung tut?