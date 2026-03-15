Das umfangreichste Update nach mehr als einem Jahrzehnt steht dem Navi von Google Maps bevor: Die Darstellung soll detailreich dreidimensional werden und die Nutzer können komplexe Fragen stellen, auf die personalisierte Antworten folgen. Die Software wird damit zu einem umfangreichen, immersiven Orientierungssystem, das nicht einfach nur den Weg weist, sondern Abwägungen verschiedener Strecken zulässt und dann klare Anweisungen anhand markanter Punkte in der Umgebung des Fahrers gibt. Gemini spielt dabei eine wichtige Rolle.





Anwender kann sich mit dem Navi unterhalten

»Immersive Navigation« und »Ask Maps« heißen die beiden wichtigsten Schlagworte, die Google für das neue Navi-Update herausgibt. Der Konzern verknüpft seinen Routendienst mit der hauseigenen KI Gemini, unter anderem, um die Ansicht mit realistischen Gebäuden und Geländen aufzubessern. Gemini analysiert dazu Satellitenbilder und die Fotos aus Street View. Der Nutzer kann sich außerdem per Ask Maps mit dem Navi unterhalten, in ganz normaler, natürlicher Sprache. Der Navi erklärt dann zum Beispiel, wie es Lademöglichkeiten fürs E-Auto gibt oder wie es zur nächsten Raststätte mit Toilette geht.

Auch als Sightseeing-Guide soll die neue Funktion taugen, sogar mit Insider-Tipps und unter Berücksichtigung der Vorlieben des Fragestellers. Nach Restaurants gefragt, stellt die KI beispielsweise vegane oder vegetarische Optionen vor oder ruft bereits gespeicherte, favorisierte Orte ab.





Persönliche Streckenabwägung vor Fahrtantritt möglich

Bevor es überhaupt losgeht, stellt das neue System verschiedene Routen zur Wahl, falls es mehrere gibt. Es hilft dem Anwender bei der Entscheidung, indem es Informationen wie Mautgebühren, Verkehrsaufkommen und Streckenlänge zur Verfügung stellt. Die sprachlichen Anweisungen bleiben nicht mehr bei »in 500 Meter rechts abbiegen« hängen, sondern sie fügen Umgebungsinformationen zur besseren Orientierung hinzu.

In Europa müssen wir uns noch etwas gedulden, bis wir die neuen Funktionen nutzen können. Den Anfang beim Rollout machen die USA und Indien, und zwar gleichzeitig für iOS und Android. Anschließend folgt der internationale Release innerhalb der nächsten Monate.

Quelle: futurezone.at